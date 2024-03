Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Geçen sezondan bu yana FIA, sürücülerin sıralama turlarında yavaş ilerleyen araçlarla karşılaşması gibi tehlikeli senaryolardan kaçınmak için çaba sarf ediyor.

Daha önce de çeşitli fikirler denenmişti. Bahreyn GP'sinde sürücüleri tüm sıralama noktalarında maksimum delta süresine uymaya zorlayan çözümden, pratikte sorunlu olduğu kanıtlandıktan sonra uzaklaşıldı.

Bahreyn'de kullanılan ve araçlar pitten çıktıktan sonra bir tur için azami süre tanınmasını öngören çözüm, sürücülerin pit yolunda boşluklar bulmaya çalışmasına neden oluyor ve bu da sorunlara ve şikayetlere yol açabiliyor.

Bazen sürücüler garajlarından çıkarken önlerinin kesildiğini görüyor ya da pit yolunda piste yönelirken geçiş yapmak zorunda kalıyorlar.

Bu tür senaryolar ideal olmasa da, F1 pilotları bunun, araçların son virajlarda pistin ortasında temiz havayı yakalamak için oyalanarak ekstra tehlike yaratma riskini almaktan çok daha iyi bir yol olduğunu düşünüyor.

Durum hakkında konuşan dünya şampiyonu Max Verstappen, "Bence en güvenli yol bu. Yani, muhtemelen ideal değil ama araçların düzlükte ya da son virajda durmaktansa pit şeridinde durmasını tercih ederim." dedi.

Ferrari'den Carlos Sainz ise, "Sanırım FIA yeni bir sistemle geldi ve bence bu bizim tam olarak istediğimiz şey değildi. Bu yüzden hepimiz geçen yılki sisteme geri dönmek istedik."

"Bu, en iyi çözümü bulmaya çalıştığımız devam eden bir süreç. Ancak Max'in de dediği gibi, bence bir noktada yavaşlamak zorundasınız ve bunu pit yolunda yapmak pistte yapmaktan çok daha iyi. Bu yüzden şu anda elimizdeki en iyi çözümün bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 in the pit lane

McLaren pilotu Lando Norris ele alınması gereken en önemli konunun araçların son virajda yavaşlamasını önlemek olduğunu ve mevcut sistemin de bunu sağladığını söyledi.

Norris, "Bence aslında oldukça iyi bir sistem ve herkesi biraz daha düzen içinde kalmaya zorluyor."

"Bence Bahreyn'de uygulamaya çalıştıkları gibi, yavaş giden araçlardan kaçınmaya çalıştıklarında bunu başaramayan daha hileli sistemler var. Bence bu sistem son sektöre doğru yavaşlayan araçları önlüyor." dedi.

Norris, herhangi bir sorun riskini ortadan kaldıran bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu, bu yüzden gerçekten doğru uzlaşmaya gitmenin bir durum olduğunu düşünüyor.

Norris, "Hâlâ yavaş gidebilirsiniz, çünkü önce hızlı gidebilir ve tur sonunda yavaşlayabilirsiniz. Bu amaca zarar vermiyor ama kesinlikle araçların başlangıçta piste biraz daha fazla çıkmasına neden oluyor."

"Bence başarmaya çalıştıkları şey de iyi. Sadece rafine edilmesi ve ayarlanması gerekiyor. İster tek bir ayarlama olsun, ister her pist için yeni bir şeyi optimize etmeleri gerekiyor." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri, hangi sistem getirilirse getirilsin, takımların ve sürücülerin bir şekilde avantaj elde etmek için sınırları zorlamasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Piastri, "Bence uygulamaya koydukları sistemlerden herhangi birinin sınırlarını zorladığımızda, işte o zaman işler zorlaşıyor."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 and Pierre Gasly, Alpine A524 in the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images