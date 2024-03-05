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Formula 1 Bahreyn GP

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Formula 1 pilotları, pistte trafik sorunlarını önlemek için sıralama turlarında pit yolu karmaşasının ödenmeye değer bir bedel olduğuna inanıyor.

Burak Yasul
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane

Simon Galloway / Motorsport Images

Geçen sezondan bu yana FIA, sürücülerin sıralama turlarında yavaş ilerleyen araçlarla karşılaşması gibi tehlikeli senaryolardan kaçınmak için çaba sarf ediyor.

Daha önce de çeşitli fikirler denenmişti. Bahreyn GP'sinde sürücüleri tüm sıralama noktalarında maksimum delta süresine uymaya zorlayan çözümden, pratikte sorunlu olduğu kanıtlandıktan sonra uzaklaşıldı.

Bahreyn'de kullanılan ve araçlar pitten çıktıktan sonra bir tur için azami süre tanınmasını öngören çözüm, sürücülerin pit yolunda boşluklar bulmaya çalışmasına neden oluyor ve bu da sorunlara ve şikayetlere yol açabiliyor.

Bazen sürücüler garajlarından çıkarken önlerinin kesildiğini görüyor ya da pit yolunda piste yönelirken geçiş yapmak zorunda kalıyorlar.

Bu tür senaryolar ideal olmasa da, F1 pilotları bunun, araçların son virajlarda pistin ortasında temiz havayı yakalamak için oyalanarak ekstra tehlike yaratma riskini almaktan çok daha iyi bir yol olduğunu düşünüyor.

Durum hakkında konuşan dünya şampiyonu Max Verstappen, "Bence en güvenli yol bu. Yani, muhtemelen ideal değil ama araçların düzlükte ya da son virajda durmaktansa pit şeridinde durmasını tercih ederim." dedi.

Ferrari'den Carlos Sainz ise, "Sanırım FIA yeni bir sistemle geldi ve bence bu bizim tam olarak istediğimiz şey değildi. Bu yüzden hepimiz geçen yılki sisteme geri dönmek istedik."

"Bu, en iyi çözümü bulmaya çalıştığımız devam eden bir süreç. Ancak Max'in de dediği gibi, bence bir noktada yavaşlamak zorundasınız ve bunu pit yolunda yapmak pistte yapmaktan çok daha iyi. Bu yüzden şu anda elimizdeki en iyi çözümün bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 in the pit lane

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 in the pit lane

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris ele alınması gereken en önemli konunun araçların son virajda yavaşlamasını önlemek olduğunu ve mevcut sistemin de bunu sağladığını söyledi.

Norris, "Bence aslında oldukça iyi bir sistem ve herkesi biraz daha düzen içinde kalmaya zorluyor." 

"Bence Bahreyn'de uygulamaya çalıştıkları gibi, yavaş giden araçlardan kaçınmaya çalıştıklarında bunu başaramayan daha hileli sistemler var. Bence bu sistem son sektöre doğru yavaşlayan araçları önlüyor." dedi.

Norris, herhangi bir sorun riskini ortadan kaldıran bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu, bu yüzden gerçekten doğru uzlaşmaya gitmenin bir durum olduğunu düşünüyor.

Norris, "Hâlâ yavaş gidebilirsiniz, çünkü önce hızlı gidebilir ve tur sonunda yavaşlayabilirsiniz. Bu amaca zarar vermiyor ama kesinlikle araçların başlangıçta piste biraz daha fazla çıkmasına neden oluyor."

"Bence başarmaya çalıştıkları şey de iyi. Sadece rafine edilmesi ve ayarlanması gerekiyor. İster tek bir ayarlama olsun, ister her pist için yeni bir şeyi optimize etmeleri gerekiyor." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri, hangi sistem getirilirse getirilsin, takımların ve sürücülerin bir şekilde avantaj elde etmek için sınırları zorlamasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Piastri, "Bence uygulamaya koydukları sistemlerden herhangi birinin sınırlarını zorladığımızda, işte o zaman işler zorlaşıyor." 

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 and Pierre Gasly, Alpine A524 in the pit lane

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 and Pierre Gasly, Alpine A524 in the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Benim için en önemli şey bu sistemlerde işlerin ters gitmesi. Cezaların nasıl verileceği ve bunun gibi şeyler çok net değil. Bence sahip olduğumuz her sistemde, bu sistemde çok yavaş giderseniz, geçmişte gerçekten birinin yolundan çekiliyorsanız sorun olmadığını gördük."

"Ama öyle olup olmadığınızın sınırını nerede çiziyorsunuz? Bu duruma kendiniz mi sebep oldunuz? Bu oldukça öznel bir durum."

"Bana göre sistemin olmaması bu noktada olumlu çünkü herkes kendi başının çaresine bakıyor ve ya kazık yiyorsun ya da yemiyorsun, hepsi bu. Ancak FIA'yı yeni şeyler denediği için takdir ediyorum."

"Bahreyn'de geri bildirimlerimize çok açıktılar, ki bu gerçekten çok iyiydi. Bu yüzden bir şeyler denemelerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak kimsenin her durumda bunu nasıl çözeceğimize dair sihirli bir cevabı olduğunu sanmıyorum ve bunu yapabileceğinizden de emin değilim." dedi.

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