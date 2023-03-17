Pilotlar, pistteki değişikliklerin pist sınırlarını etkilemesini bekliyor

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Güvenliği ve görüşü arttırmak için ciddi çalışmalar yapan pist yönetimi, birçok noktada duvarları geriye çekti, bunun yanı sıra bordürler de araçların sekmesini önlemek için yumuşatıldı.

Çalışmaların ardından neredeyse tüm pilotlar için pistin sınırlarını keşfetme imkanı doğdu; bu da potansiyel olarak yarış direktörü Niels Wittich'e ters düşebilecekleri anlamına geliyor.

Bu konuda tedbir alan Wittich, her yarış öncesi pilotlara gönderilen rehberde "Beyaz çizgiler pist sınırlarını tanımlar. Sıralama turları ve yarış sırasında sınırları aşan bir pilotun tur zamanı hakemler tarafından geçersiz sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Pilotlar ise yapılan tüm değişikliklerin etkilerini antrenman seanslarında öğrenmeyi umuyor.

Motorsport.com'a konuşan Valtteri Bottas, "Evet, duvarların daha geriye çekilmesi nedeniyle pist sınırlarını zorlayabileceğiniz birkaç yer var."

"Pist sınırlarından faydalanabileceğimiz noktalar mevcut ancak bugünlerde denetim çok daha sıkı."

"Ancak -tıpkı genişletme çalışmalarının yapıldığı diğer pistlerde olduğu gibi- kişisel olarak büyük bir sorun görmüyorum. Sadece dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Photo by: Motorsport Images

Alex Albon, "Bence geçen yıl bordürleri kullanması oldukça zor ve tehlikeliydi, neyse ki bunu aşmak için iyi bir iş çıkardılar."

"Değişiklikler pist sınırlarının ortaya çıkmasını da sağlayabilir, bekleyip göreceğiz. Keşfedilecek çok şey var, örneğin bazı virajlar pist limitlerini kullanmak için çok hızlı olacak.

"Dediğim gibi, genel olarak pistin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence odaklanmamız gereken ana faktör bu." dedi.

Caydırıcı cezalar isteyen Nico Hulkenberg, "FIA'nın son bir yıldı beyaz çizgi konusundaki tavrı oldukça kesin. Bu konuyu Bahreyn'de de tekrar konuştuk, beyaz çizgiyi geçemezsiniz."

"Çoğu zaman farklar epey az ve alçakta oturduğunuz için birkaç milimetrelik kararlar almak kolay olmuyor. Sınırları göremeyebiliyoruz."

"Ancak çalışmaya devam edecek ve iyi tarafta olacağız." dedi.

Cidde'de ilk kez yarışmaya hazırlanan De Vries ise pisti tanımaya çalışacağı için sınırları pek zorlamayacağını söylüyor.

De Vries, "Pist sınırlarını keşfetmeyi diğerlerine bırakacağım! Biraz zamana ihtiyacım var, dolayısıyla kendi tempomu yakalamaya çalışacağım."

"Viraj çıkışlarında asfalt bordürlere kadar taşıyor, bu nedenle zemine vurma riski olsa dahi tekerlekleriniz bordürlerin arkasında kalmayacak." dedi.