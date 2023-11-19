Pilotlar, Las Vegas GP startındaki yağın kabul edilemez koşullar yarattığını söyledi

Her yarışta olduğu gibi, 20 pilot pist etrafında bir geçit turu atarak tribünleri selamlar. bu geçit töreninde genellikle klasik otomobiller tercih edilir ve sahipleri tarafından sürülürler.

Yarış başlamadan yaklaşık 90 dakika önce, Oscar Piastri'yi taşıyan otomobil gridin pit duvarına yakın olan bölümüne yağ dökülmesine sebep oldu. Görevliler, kaygan bölgeyi temizlemek için çimento tozu serpti.

1. antrenmanda otomobilinin bir rögar kapağına çarparak ağır hasar almasının ardından Ferrari'sindeki batarya ünitesini değiştirdiği için 10 sıra grid cezası alarak 12. sırada yarışa başlayan Carlos Sainz, 1. virajda Lewis Hamilton'a çarparak spin atmasından yağın sorumlu olduğunu düşünüyor.

İspanyol pilot, kaygan yüzeyin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sainz, "Pilotların geçit töreninde kullandığımız otomobillerde çok fazla yağ gördüm. Bu durum , FIA'nın incelemesi gereken bir şey."

"Tüm yağın iç çizgide olması adil değil. Pistin zaten kaygan olmasının yanı sıra, yarıştan bir saat önce piste yağ sızdıran bir otomobil daha soktuk. Bu yine kabul edilemez."

"Muhtemelen 1. virajdaki kazalar bize pahalıya mâl oldu." dedi.

Yarışı Sainz'ın beş sıra gerisinde 11. tamamlayan Alpine pilotu Pierre Gasly de yaşanan bu durumun bazı otomobiller için adil olmayan bir senaryo yarattığını düşünüyor. Gasly, "Hoş değildi, özellikle yılın en iyi grid pozisyonundayken."

"Bu konuyu FIA ile görüştüm. Eminim bazı şeyleri değiştireceğiz. Çünkü bazılarının yağlı bölgede başlaması gerekirken diğerlerinin temiz tarafta yer alması adil değil. Eminim bunu düzelteceklerdir." dedi.

Gasly ile birlikte ikinci çizgide start alan Grand Prix Pilotları Birliği Başkanı George Russell, "Bu klasik otomobillerin ilk kez yağ sızdırdığını görmüyoruz."

"Bu kadar kötü olduğunu görmek şok ediciydi. Ama yarışa kadar temizlemek içi iyi bir iş çıkardılar." dedi.