Pilotlar, kırmızı bayrak prosedüründeki değişiklikten memnun

Avustralya GP'sinin son turlarında yaşanan kaos, iki kırmızı bayrak periyodu ve yarışın Güvenlik Aracı altında bitmesi, sporun tüm paydaşlarını hiç şüphesiz ki rahatsız etti -en çok konuşulan konulardan biri de Güvenlik Aracı'nın düşük tempoda ilerlemesiydi.

Bu konu Cuma günü Bakü'deki sürücü brifinginde uzun uzun tartışıldı, ardından takımlarla da görüşen FIA, Cumartesi sabahı yeni bir prosedür belirledi.

Güvenlik Aracı artık pit alanından 30 saniye önce ve ışıkları kapalı olarak ayrılacak, böylece araçlar kendilerini Güvenlik Aracı periyodu için çok daha iyi bir şekilde hazırlayabilecek.

GPDA direktörü George Russell, FIA'dan olumlu bir yanıt aldıkları için memnun olduğunu gizlemiyor.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Evet, hepimiz uzun uzun sohbet ettik. Öncelikle, Melbourne'den sonra tüm sürücüler bir araya gelip sohbet etti."

"Sprint yarışında VSC'nin arkasında iki tur atmamıza rağmen lastikler soğumadı. Güvenlik Aracı çıktıktan sonra ise tur başına 20 saniye daha yavaşladık ve bir tur içinde lastikler 10 derece soğudu!"

"Sanırım FIA artık bu gibi koşullarda Güvenlik Aracı'nın piste girmesinin daha fazla kazaya yol açabildiğini gördü, çünkü lastik sıcaklığı ciddi anlamda düşüyor. Kural değişikliğinin arkasındaki mantık bu."

"İlerlemeye devam etmemiz gerekiyor. FIA'nın artık görüşlerimize ve tartışmalarımıza daha açık olacağını umuyoruz. Bunu zaman gösterecek." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA'nın tepkisini olumlu bulan Carlos Sainz, "Bence bu doğru yönde bir adım. FIA ile konuştuk, sorduk, oldukça açık bir konuşma gerçekleştirdik. Avustralya'daki kadar çok kaza yapmamak için neye ihtiyacımız olduğunu doğrudan söyledik."

"Görünüşe göre geri bildirimleri olumlu karşıladılar ve hemen harekete geçtiler, ki bu da güvenlik ve sürücü endişeleri söz konusu olduğunda onlardan istediğimiz şey." dedi.

Lando Norris ise, "20 sürücü direksiyon başındayken, havalar soğuduğunda ve lastikler soğuduğunda bazı durumların ne kadar zor olduğuna şahit olurken, Avustralya'da olduğu gibi bir avuç aptal gibi görünme riski altında olan bizleriz." dedi.

"Bunun nedeni, zaman zaman işlerin ne kadar zorlaştığının farkına varamamanız. Büyük, güzel lastiklerimiz olduğunu ve inanılmaz göründüğünü biliyorum.

"Ama sürüş sırasında her şey insanların düşündüğünden çok daha zor. Aynı zamanda, güvenlik açısından sporu daha iyi hale getirmek istiyoruz, daha yakın ve daha eğlenceli olmasını istiyoruz. Çünkü daha eğlenceli olduğunda, bizim için de daha eğlenceli oluyor.

"Sanırım yarışa ve spora yardımcı olacak şeyler söylememiz güzel bir şey. Ancak bir şeyler söylenmesine rağmen değişikliğe gidilmezse bu pek de iyi değil." dedi.