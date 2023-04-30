Önceki / Verstappen: "Bugün güçlü olacağız"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Pilotlar, kırmızı bayrak prosedüründeki değişiklikten memnun

Formula 1 pilotları, kırmızı bayrak periyotlarının ardından Güvenlik Aracı'nın temposunu arttıracak olmasından ötürü memnun.

Adam Cooper
Ekleyen:
Pilotlar, kırmızı bayrak prosedüründeki değişiklikten memnun

Avustralya GP'sinin son turlarında yaşanan kaos, iki kırmızı bayrak periyodu ve yarışın Güvenlik Aracı altında bitmesi, sporun tüm paydaşlarını hiç şüphesiz ki rahatsız etti -en çok konuşulan konulardan biri de Güvenlik Aracı'nın düşük tempoda ilerlemesiydi.

Bu konu Cuma günü Bakü'deki sürücü brifinginde uzun uzun tartışıldı, ardından takımlarla da görüşen FIA, Cumartesi sabahı yeni bir prosedür belirledi.

Güvenlik Aracı artık pit alanından 30 saniye önce ve ışıkları kapalı olarak ayrılacak, böylece araçlar kendilerini Güvenlik Aracı periyodu için çok daha iyi bir şekilde hazırlayabilecek.  

GPDA direktörü George Russell, FIA'dan olumlu bir yanıt aldıkları için memnun olduğunu gizlemiyor.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Evet, hepimiz uzun uzun sohbet ettik. Öncelikle, Melbourne'den sonra tüm sürücüler bir araya gelip sohbet etti."

"Sprint yarışında VSC'nin arkasında iki tur atmamıza rağmen lastikler soğumadı. Güvenlik Aracı çıktıktan sonra ise tur başına 20 saniye daha yavaşladık ve bir tur içinde lastikler 10 derece soğudu!"

"Sanırım FIA artık bu gibi koşullarda Güvenlik Aracı'nın piste girmesinin daha fazla kazaya yol açabildiğini gördü, çünkü lastik sıcaklığı ciddi anlamda düşüyor. Kural değişikliğinin arkasındaki mantık bu."

"İlerlemeye devam etmemiz gerekiyor. FIA'nın artık görüşlerimize ve tartışmalarımıza daha açık olacağını umuyoruz. Bunu zaman gösterecek." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA'nın tepkisini olumlu bulan Carlos Sainz, "Bence bu doğru yönde bir adım. FIA ile konuştuk, sorduk, oldukça açık bir konuşma gerçekleştirdik. Avustralya'daki kadar çok kaza yapmamak için neye ihtiyacımız olduğunu doğrudan söyledik."

"Görünüşe göre geri bildirimleri olumlu karşıladılar ve hemen harekete geçtiler, ki bu da güvenlik ve sürücü endişeleri söz konusu olduğunda onlardan istediğimiz şey." dedi.

Lando Norris ise, "20 sürücü direksiyon başındayken, havalar soğuduğunda ve lastikler soğuduğunda bazı durumların ne kadar zor olduğuna şahit olurken, Avustralya'da olduğu gibi bir avuç aptal gibi görünme riski altında olan bizleriz." dedi.

"Bunun nedeni, zaman zaman işlerin ne kadar zorlaştığının farkına varamamanız. Büyük, güzel lastiklerimiz olduğunu ve inanılmaz göründüğünü biliyorum.

"Ama sürüş sırasında her şey insanların düşündüğünden çok daha zor. Aynı zamanda, güvenlik açısından sporu daha iyi hale getirmek istiyoruz, daha yakın ve daha eğlenceli olmasını istiyoruz. Çünkü daha eğlenceli olduğunda, bizim için de daha eğlenceli oluyor.

"Sanırım yarışa ve spora yardımcı olacak şeyler söylememiz güzel bir şey. Ancak bir şeyler söylenmesine rağmen değişikliğe gidilmezse bu pek de iyi değil." dedi. 

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Bugün güçlü olacağız"
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar? Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

F1 Formula 1

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.