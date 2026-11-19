Formula 1 Las Vegas GP
Pilotlar, Katar ve Abu Dabi kararında FIA’ya güveniyor: "Bizim boyumuzu aşan bir mesele”
Verstappen, Leclerc, Russell ve Norris, Las Vegas GP öncesinde yaptıkları açıklamalarla Orta Doğu'daki yarışların düzenlenme kararı hakkında FIA'ya güvendiklerini belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 17:40
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Max Verstappen ve Charles Leclerc
Bölgedeki çatışmalara rağmen 2026 sezonunu 27-29 Kasım'da Katar ve 4-6 Aralık'ta Abu Dabi yarışlarıyla tamamlama planına sadık kalan Formula 1 yönetimi, geçtiğimiz hafta yedek yarış hazırlıklarını durdurması için Imola'ya talimat vermişti.
Daha önce Orta Doğu'ya seyahat etmemeyi tercih edeceğini dile getiren Red Bull pilotu Max Verstappen ise Las Vegas Grand Prix'si öncesinde FIA’ya güvendiğini dile getirdi: "Bu konuda doğru kararı vermeleri için F1 ve FIA'ya güveniyorum. Tüm istihbarata sahip değilim, ben bir yetkili değilim.”
“Sadece bu konuda doğru kararı vermelerini umuyorum. Gerçekten güvenebileceğiniz tek şey de bu. Ayrıca kendi bulgularını ve değerlendirmelerini de bizimle paylaşıyorlar. Bu yüzden onlara güveniyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mercedes pilotu George Russell ise Orta Doğu'da yarışma konusunda endişe duymadığını belirtti: "Biz pilotlar olarak bu karar sürecinin içinde değiliz çünkü bu bizim boyumuzu aşan bir mesele ve işin gerçeği, bölgedeki gerilim artmadığı sürece oraya gideceğiz.”
“Bu kararları F1 vermiyor; siyasetin en üst kademelerindeki insanlar veriyor. Formula 1'e güveniyorum. Endişeli değilim. Bölgede yaşayan çok sayıda insan tanıyorum ve açıkça şunu söylüyorlar: 'Ailelerimizle birlikte burada yaşıyoruz ve kendimizi güvende hissetmeseydik burada olmazdık.' Şu anda kendilerini güvende hissediyorlar, her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve öyle umuyorum."
Ferrari pilotu Charles Leclerc de sürece güvendiğini belirterek Katar'da piste çıkmaya hazır olduğunu dile getirdi: "Gerçekten hassas bir durum fakat pilotlar olarak tüm gelişmeler hakkında güncel tutulduğumuzu hissediyorum ve sanırım bizim yapabileceğimiz tek şey sürece güvenmek, ben de bunu yapacağım.”
“FIA'nın herkesin güvende olduğundan emin olmak için her şeyi detaylıca incelediğinden eminim. Dolayısıyla bir pilot olarak FIA’ya güveneceğim ve güvenli olduğu sürece Katar'da olacağım."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
Öte yandan Katar ve Abu Dabi yarışlarından önce bir arkadaşının düğünü için Bahreyn'e gitmeyi planladığını açıklayan McLaren pilotu Lando Norris ise asıl konunun kendi güvenliğinden ziyade taraftarlar ve takım çalışanları olduğunu vurguladı: "Gelecek hafta Bahreyn'de bir arkadaşımın düğünü var, bu yüzden önce oraya gidip ardından Katar ve Abu Dabi'ye geçmeyi planlıyordum.”
“Ama mesele ben değilim. Çok daha fazla insan söz konusu. Taraftarlar var, takım personeli var. Dolayısıyla onların güvenliğinin sağlandığından da emin olmalıyız."
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- Motorsport.com Ekibi
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