Pilotlar, ıslak zeminde yarışa başlangıç prosedürünün değişmesinden memnun

Kurallar, ıslak zemindeki bir yarışın Güvenlik Aracı altında başlaması durumunda yoğun yağmur lastiklerinin kullanılmasını zorunlu tutmakta.

Ancak bu durum bir ikileme de yol açmakta, nitekim Güvenlik Aracı pite döndüğünde çoğunlukla pist biraz olsun kurumuş oluyor ve herkes ilk fırsatta geçiş lastiklerini tercih ediyor.

Bu durumun son örneği geçen ay Belçika'daki sprint yarışında gerçekleşti, yarış hareketli startla yeniden başlarken tam 10 pilot pite dalıp lastik değiştirdi, diğer 10 pilot da sonraki tur pite geldi.

Spa genel itibariyle geniş bir pist, dolayısıyla pit alanı da geniş, bu da toplu pite rağmen bir güvenlik açığına yol açmadı -ancak Zandvoort gibi dar bir pit alanına sahip pistler de yok değil.

Dolayısıyla belirli sıkıntılara karşı önceden adım atan FIA yarış direktörü Niels Wittich, bu hafta yarışın Güvenlik Aracı arkasında başlaması durumunda geçiş lastiklerinin kullanılmasını serbest tutacaklarını açıkladı.

Wittich'in bu hamlesi, pilotlar tarafından da memnuniyetle karşılanmakta.

Motorsport.com'a konuşan Charles Leclerc, "Bence değişiklik gerekliydi. Elbette koşullara bakılması gerek, ancak geçiş lastikleri yoğun yağmur lastiklerinden daha hızlı."

"Eğer güvenlik aracı arkasında start alacaksak, ilk turda herkesi pitte göreceksiniz. Bu pistte durum çok daha tehlikeli, dolayısıyla değişiklik iyi bir seçim oldu." dedi.

Valtteri Bottas, "Yoğun yağmur lastikleriyle ilgili en büyük sorun sadece bir tur kullanıyor olmamız, herkes en kısa sürede pite gelmek istiyor. Bence doğru bir karar." dedi.

Fernando Alonso ise, "Bu akıllıca bir karar, kesinlikle destekliyorum." dedi.