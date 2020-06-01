Pilotlar, Hamilton'ın açıklaması sonrası ırkçılığı kınamaya başladı

Minneapolis'te dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan siyahi vatandaş George Floyd, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. ABD'de hâlâ siyahi insanlara karşı orantısız gücün devam etmesi ve Floyd'un hayatını kaybetmesinden sonra koronavirüse rağmen şehirdeki binlerce kişi, olayı protesto etmek için sokaklara çıktı.

Formula 1 dünyasından hiçbir isim olaya tepki göstermezken, altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Formula 1 dünyasını son günlerde ırkçı saldırılar nedeniyle tüm dünyada yapılan protestolar karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Bundan kısa bir süre sonra pilotlardan açıklama gelmeye başladı.

Charles Leclerc, Hamilton'ın eleştirisi sonrası açıklama yapan ilk isimlerden birisiydi.

Çok geçmeden Daniel Ricciardo'dan da açıklama geldi.

Lando Norris tepki gösterenlerden birisi oldu.

Nicholas Latifi yine tepki mesajı yayınladı.

George Russell da öğleye doğru bir açıklama yayınladı.

Alex Albon kısa bir süre önce mesaj yayınladı.

Son olarak Carlos Sainz da Instagram hesabı üzerinden bir hikaye atarak olaya tepki gösterdi.