Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız

Lando Norris : “Benim için seçim açık: Annem Belçikalı, %50'im oralı. Yani benim için Silverstone'daki yarış kadar Spa da kendi ev yarışım. Belçika ile çok sayıda anım da var, çocukken orada ailemle çok zaman geçirdim.”

Charles Leclerc : "Pistin doğası gereği Spa'yı seçerdim. Orada yarışmak daha ilginç ama burasıyla da bağlarım var. Karting yapmaya buradan bir saat uzakta başladım.”

Sebastian Vettel : "Spa'yı seçerdim. Bu kaybetmek istemediğim harika bir pist. Paul Ricard o kadar da ilginç bir pist değil. Pek çok sürücünün buradan hoşlandığını sanmıyorum ama aynı zamanda pek çok taraftar da var. 2020'de buraya gelmedik ama 2019'da seyircinin Fransa marşını nasıl söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Atmosfer muhteşemdi!”

Pierre Gasly : ​​​​“Bir Fransız sürücüye, ülkesindeki yarışı mı yoksa Belçika Grand Prix'sini mi daha çok sevdiğini soruyorsunuz. Fransa'yı seviyorum, ülkemdeki taraftarların önünde yarışmak istiyorum ve bu Grand Prix'yi her zaman diğerlerinden daha fazla destekleyeceğim. Öte yandan Spa, takvimdeki en sevdiğim pist. Çocukken neredeyse her yıl Formula 1 yarışları için Spa'ya gelirdim. Elbette önceliğim Fransa ama Spa'yı kaybetmek üzücü olacak."