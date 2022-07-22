Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız
Pilotlar, Fransa Grand Prix'si öncesinde gelecek yıl Fransa'nın mı yoksa Belçika'nın mı takvimde kalması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumdalar.
2023 yılında hem Fransa hem de Belçika'nın takvimden düşme olasılığı var ve görünüşe bakılırsa Fransa'nın takvimden çıkarılması neredeyse kesin.
Aynı zamanda Belçika GP'ye ev sahipliği yapan efsanevi Spa-Francorchamps da takvimden düşebilir.
Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında sürücülere bu iki yarıştan hangisini tercin edecekleri soruldu.
Cevaplar ise şöyleydi:
Lando Norris : “Benim için seçim açık: Annem Belçikalı, %50'im oralı. Yani benim için Silverstone'daki yarış kadar Spa da kendi ev yarışım. Belçika ile çok sayıda anım da var, çocukken orada ailemle çok zaman geçirdim.”
Charles Leclerc : "Pistin doğası gereği Spa'yı seçerdim. Orada yarışmak daha ilginç ama burasıyla da bağlarım var. Karting yapmaya buradan bir saat uzakta başladım.”
Sebastian Vettel : "Spa'yı seçerdim. Bu kaybetmek istemediğim harika bir pist. Paul Ricard o kadar da ilginç bir pist değil. Pek çok sürücünün buradan hoşlandığını sanmıyorum ama aynı zamanda pek çok taraftar da var. 2020'de buraya gelmedik ama 2019'da seyircinin Fransa marşını nasıl söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Atmosfer muhteşemdi!”
Pierre Gasly : “Bir Fransız sürücüye, ülkesindeki yarışı mı yoksa Belçika Grand Prix'sini mi daha çok sevdiğini soruyorsunuz. Fransa'yı seviyorum, ülkemdeki taraftarların önünde yarışmak istiyorum ve bu Grand Prix'yi her zaman diğerlerinden daha fazla destekleyeceğim. Öte yandan Spa, takvimdeki en sevdiğim pist. Çocukken neredeyse her yıl Formula 1 yarışları için Spa'ya gelirdim. Elbette önceliğim Fransa ama Spa'yı kaybetmek üzücü olacak."
Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: FIA Pool
Fernando Alonso : "Fransa ile çok güçlü bağlarım var. Renault ile şampiyon oldum, Monako'da yaşıyorum, Paul Ricard'a gelmek benim için Spa'dan çok daha iyi. Bu yüzden Fransa'yı seçeceğim."
Lewis Hamilton : "Açık olmak gerekirse herhangi bir tercihim yok. Spa'daki pistin çok büyük bir geçmişi var. Şimdi organizatörler pisti büyük oranda değiştirdi. Muhtemelen yarış daha iyi olacak. Dünyanın güzel yerlerinde yer alan iki harika pist arasından seçim yapmamı istiyorsunuz. Bu yüzden buna verebileceğim bir cevabım yok".
Sergio Perez : “İki pist de harika. Belki bir yıl Fransa'da, diğer yıl Belçika'da olması adına bir tür rotasyon olmalı. Her ikisi de kendi içerisinde benzersiz yerler. Fakat Spa'yı kaybedersek çok üzülürüm."
Mick Schumacher : "Almanya Grand Prix'sini de bu listeye eklerdim. Fakat evet, Spa evime Fransa Grand Prix'sinden çok daha yakın. Seçmek zorunda kalsaydım Spa'yı seçerdim ama Almanya ve Nürburgring'i takvimde görmek isterim."
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