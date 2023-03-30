Pilotlar, FIA'nın grid çizgilerini genişletmesinin pek etkili olacağını sanmıyor

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Sezonun ilk iki yarışında Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un aldığı beş saniye cezalarının ardından elini taşın altına koyan FIA, grid çizgilerini 20 santim genişletti.

Fazladan alana ve gride yerleşmeye yardımcı olacak yeni bir kılavuz çizgisine rağmen pilotlar zorlukların ortadan kalkacağına pek inanmıyor.

Pilotların yeni çözümlere pek inanmamasının iki sebebi var: eksik görüş ve grid pozisyonuna hiçbir etkisi olmayan ancak dikkat dağıtan sarı çizgi.

Alonso, "Gridde doğru konumlanmak çok zor, ayrıca çok ileri gitmemek için sarı çizgiye konsantre olmak zorundayız."

"Grid çizgilerini neredeyse hiç göremiyoruz, kokpitin sadece bir tarafından faydalanabiliyoruz. Bu da dikkat dağıtıyor."

"Kılavuz çizgisinin yardımcı olacağını hiç sanmıyorum, nitekim gride yerleşirken ileriye değil yanlara bakmamız gerek. En büyük zorluk bu."

"Yine de 20 santimetre genişlik artışının yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Tıpkı eski takım arkadaşı Alonso gibi işin görüş kısmına odaklanan Ocon'a göre grid çizgilerini görmenin zorlaşması nedeniyle ihlaller artacak.

Ocon, "Oturduğumuz yerden hiçbir şey göremiyoruz."

"Görüşün artması için takımla koltuğu daha da alçakta olacak şekilde ayarlamak amacıyla epey çalıştık!"

"Bahreyn'de kurallara uymadık, bu yüzden cezayı hak ettik. Ancak bu yıl daha fazla araç benzer sebepten ötürü ceza alacak, bu kesin."

Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant, F1 araçlarının görüş anlamında F3 ve F2 araçlarına göre epey farklı olduğunu söyledi.

Sargeant, "F3 ve F2'de her şeyi rahatça görebiliyordunuz, sarı çizgi de görüş alanınızdaydı. Aracı doğru konumlandırabilmek çok kolaydı.

"Bir F1 aracıyla gride ilk kez geldiğimde fark ettiğim ilk şey, hiçbir şey göremiyor olduğumuzdu. Çizgilerin hiçbirini göremiyorsunuz, bu yüzden ne kadar gidebileceğimizi bilmek için sağınızdaki veya solunuzdaki duvara bir işaret koymak iyi olabilirdi." dedi.

Mercedes sürücüsü George Russell, pilotlar için oldukça kolay olan bir kural ihlaline karşı ceza veren FIA'nın da zorlandığını düşünüyor.

Russell, "Bu ihlale ceza vermenin inanılmaz derecede zor olduğunu düşünüyorum.

"Beş saniyelik bir ceza muhtemelen çok sert. Gride geldiğimizde hiçbir şey göremiyoruz, bu yüzden cezanın da ihlalin büyüklüğüne göre verilmesi gerek."