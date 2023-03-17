Pilotlar, Cidde'de güvenliğin arttırılmasından memnun

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Geçen yıl Cuma antrenmanları sırasında piste 10 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisinin saldırıya uğraması birtakım güvenlik endişelerine yol açmış, hatta pilotlar gece uzun saatlere kadar süren bir toplantı yaparak yarışı boykot etme ihtimalini dahi hesaba katmışlardı.

Günün sonunda F1 yönetiminin tam güvence sağlaması üzerine bu gerçekleşmedi ve hafta sonunun kalanında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı, ancak yaşananlar kara bir leke olarak tarihe geçti.

Bu yıl hem FIA, hem de F1 birçok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ciddi adımlar attı, dolayısıyla herhangi bir sıkıntı beklenmiyor.

GPDA Başkanı olarak önemli bir konumda bulunan George Russell da aynı şekilde yapılan değişikliklerden memnun olduğunu söylüyor.

Russell, "Bence hepimiz genel olarak mutluyuz ve bu yıl öncesinde yapılan değişikliklerle ilgili herhangi bir endişemiz yok."

"Ancak 12 ay önce yaşananlardan çıkarılması gereken çok ders olduğunu düşünüyorum, neyse ki F1 yönetimi bu konuda gerçekten adım attı. Sadece Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili olarak değil, gittiğimiz tüm yarışlarla ilgili olarak -bir hafta sonu boyunca 400.000 kişi kapılardan içeri girdiğinde bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıkması normal."

"Dediğim gibi, alınan dersler ve F1'in bizimle paylaştıkları içimizi rahatlatıyor. 12 ay önce genel olarak iletişim eksikliği vardı ve bilgileri kaynağından değil de sosyal medyadan alıyorduk. Bu da muhtemelen yangına körükle gitmemize neden oldu." dedi.

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Basın toplantısına katılan diğer pilotların neredeyse hepsi bu konuda kısa cevaplar vermeyi tercih ettiler ve konuyu açmamaya çalıştılar.

İlk olarak söz alan Valtteri Bottas, "Aslında bu soruyu cevaplamamayı tercih ederim. Pist oldukça güzel, sürüş yapması keyifli. Ancak başka konular hakkında konuşmak istemiyorum. Yarışmak için buradayız." dedi.

Yuki Tsunoda, Alex Albon, Lando Norris ve Carlos Sainz da kısaca Bottas'a katıldıklarını belirterek konuyu uzatmamayı seçtiler. Esteban Ocon, Lance Stroll ve Sergio Perez ise F1 yönetimine güvendiklerini belirterek piste dönmekten mutlu olduklarını söylediler.

Nispeten farklı bir yorumda bulunan Kevin Magnussen, "Geçen yıl 'özel' olaylar yaşandı, bunu söyleyebilirim. Hiçbirimiz olanlardan zevk almadık, fakat şu anda durum değişti, politik iklim de değişti. Geçen yıl iki tarafın mücadelesinin arasında kalmıştık, bu da mevcut durum için güvenimi biraz arttırıyor." dedi.

Smoke in the sky of Jeddah Fotoğraf: Motorsport Images

En farklı yorumsa son dönemde özellikle İngiltere Parlamentosu'nun örnek gösterdiği Lewis Hamilton'dan geldi.

Hamilton sözlerine, "Eklenecek pek bir şey yok, ne diyorlarsa tam tersi." diyerek kinayeli bir giriş yaptı.

Hemen sonrasında pistte bulunmaktan mutlu olup olmadığı sorulan Hamilton, "Söylediğim gibi, sözlerim yoruma açık. Araca atlamayı kesinlikle iple çekiyorum."

"Hayır, aracı havalimanına sürmekten söz etmiyorum, pistten söz ediyorum. Pist çok güzel ve bu hafta sonu önümüzdekilerden uzaklaşıp uzaklaşmadığımıza ya da yakınlaşıp yakınlaşmadığımıza bakacağız. Bundan ötürü heyecanlıyım." cevabını verdi.

Son olarak siyasal olarak veya güvenlik konusunda endişeli olup olmadığı sorulan Hamilton, "İkisi de değil -her iki konuya da girmek istemiyorum.

"Umarım herkes güvenli bir hafta sonu geçirir ve umarım herkes daha sonra evine güvenli bir şekilde dönebilir. Yapabileceğimiz tek şey bu, değil mi?"

"Ben piste çıksam da çıkmasam da F1 devam edecek. Dolayısıyla sadece bu kadar farklı yerlere gittiğimde öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum.

"[Suudi Arabistan] gibi insan hakları sorunlarının yaşandığı yerlere giden bir serinin farkındalık yaratmak ve olumlu bir etki bırakmaya çalışmakla yükümlü olduğumu, hatta daha da fazlasını yapması gerektiğini düşünüyorum.

"Yapılması gerekenler hakkında tüm cevaplara sahip değilim. Ancak insanların sıkıntı çektiği konularda farkındalık yaratmak için her zaman daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.