Pilotlar, Cidde'de güvenliğin arttırılmasından memnun

Geçen yıl Cuma antrenmanları sırasında piste 10 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisinin saldırıya uğraması birtakım güvenlik endişelerine yol açmış, hatta pilotlar gece uzun saatlere kadar süren bir toplantı yaparak yarışı boykot etme ihtimalini dahi hesaba katmışlardı.

Günün sonunda F1 yönetiminin tam güvence sağlaması üzerine bu gerçekleşmedi ve hafta sonunun kalanında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı, ancak yaşananlar kara bir leke olarak tarihe geçti.

Bu yıl hem FIA, hem de F1 birçok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ciddi adımlar attı, dolayısıyla herhangi bir sıkıntı beklenmiyor.

GPDA Başkanı olarak önemli bir konumda bulunan George Russell da aynı şekilde yapılan değişikliklerden memnun olduğunu söylüyor.

Russell, "Bence hepimiz genel olarak mutluyuz ve bu yıl öncesinde yapılan değişikliklerle ilgili herhangi bir endişemiz yok."

"Ancak 12 ay önce yaşananlardan çıkarılması gereken çok ders olduğunu düşünüyorum, neyse ki F1 yönetimi bu konuda gerçekten adım attı. Sadece Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili olarak değil, gittiğimiz tüm yarışlarla ilgili olarak -bir hafta sonu boyunca 400.000 kişi kapılardan içeri girdiğinde bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıkması normal."

"Dediğim gibi, alınan dersler ve F1'in bizimle paylaştıkları içimizi rahatlatıyor. 12 ay önce genel olarak iletişim eksikliği vardı ve bilgileri kaynağından değil de sosyal medyadan alıyorduk. Bu da muhtemelen yangına körükle gitmemize neden oldu." dedi.

