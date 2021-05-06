Pilotlar, Barselona pistinde yapılan değişiklikler hakkında düşüncelerini paylaştı

İspanya Grand Prix’si öncesi FIA ve FIM’in iş birliğiyle güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla 10 ve 11. virajlarda büyük değişikliklere gidildi.

Arka düzlüğünün sonunda bulunan 10. virajda, orijinal pist düzenine benzer bir tasarıma geri dönüldü. Bu, artık 10. virajda sert bir fren bölgesi olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine sola doğru dönülen daha uzun ve hızlı bir viraj olacak.

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work 1 / 1 Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

İspanya Grand Prix’si öncesi basın toplantısında konuşan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly bu değişiklikler hakkında şöyle konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, buna henüz bir cevabım yok çünkü bunu daha denemedik ama düzlüğü çok da uzatmıyor gibi gözüküyor.”

“Kesinlikle 10. virajdan sonra daha fazla yarış çizgisi olacak bu yüzden umarım rekabet artar ve bize frenlemede biraz baskı uygulama fırsatı verir ve belki farklı bir şey deneyip geçiş yapma şansı artar.”

“Bu bize yarışmak için daha fazla fırsat verir ama sürüş açısından bu biraz daha farklı çünkü hızlı bir viraj.”

Ferrari’den Carlos Sainz da Gasly’nin görüşlerine katıldı ve şu yorumları ekledi: “Geçmişte 10. virajda önündeki aracı yakalamak çok zordu çünkü orada sadece bir yarış çizgisi vardı.”

“Değişiklerle birlikte daha geniş bir çizgi olduğu doğru, artık aracınız önünüzdeki araca göre daha farklı bir pozisyona getirebilirsiniz ve bu size biraz temiz hava şansı sağlar.”

“Fakat aynı zamanda, yüksek hızlı viraj olduğu için yere basma gücü azalacak ve buda bize olan faydasını bir nevi dengelemiş olacak.”

Charles Leclerc ise Gasly’nin yorumlarından sonra tam olarak “emin olmadığını” söyledi.

“Demek istediğim, orada daha farklı yarış çizgileri olacağına eminim ve takip etmesi daha kolay olacaktır ama [önceki] 10. virajın geçiş yapmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu yüzden bilmiyorum.”

“Bence 10. virajda daha az geçiş olacak ama bu sayede 1. viraj öncesinde [öndeki aracı] daha yakın takip edebilmemizi sağlayacak, bu harika.”

Alpine pilotu Alonso ise bunun yarış rekabeti açısından “çok şey değiştirmeyeceğini düşünüyor”.

“Açıkçası viraj geçmişte de zaten oradaydı.”

“Yani 10. virajda biraz geç frenleme yaparsanız, kaçış alanına girersiniz ve 12. virajda tekrar piste dönersiniz.”

“Bu yüzden tur zamanlarında, araç ayarlarında ve geçiş fırsatlarında çok şey değiştireceğini sanmıyorum. Bence oldukça benzer olacak.”