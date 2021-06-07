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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Charles Leclerc, Sebastian Vettel ve Carlos Sainz Jr, pazar günkü Azerbaycan Grand Prix’sinde Max Verstappen’in kazası ardından güvenlik aracının piste geç çıkması hakkında endişelerini dile getirdi.

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Finişe 4 tur kala Verstappen, lastiği patlaması ardından spin atarak ana düzlükte duvara çarptı ve kazanın ardından pistte birçok parça kaldı.

Olayın hemen ardından çift sarı bayrak gösterildi ve bir süre sonra güvenlik aracı piste çıktı. Ardından ise pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu.

Ancak güvenlik aracı, pilotların kazanın yanından geçtiği sırada ortalarda yoktu ve Ferrari, sarı bayraklar ardından Leclerc’e takım radyosundan hâlâ pozisyon kazanmak için yarıştıkları bilgisini verdi.

Leclerc ise bunun üzerine şu cevabı verdi: “Gerçekten şaka gibi. Hemen güvenlik aracı lazım, neyi bekliyorlar?”

Bir süre sonra güvenlik aracı piste geldi ancak Leclerc yarışın ardından neden bunun bu kadar uzun sürdüğüne anlam veremediğini belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing retiring after a tyre faliure

Max Verstappen, Red Bull Racing retiring after a tyre faliure
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Leclerc’e takım radyosunda söyledikleri sorulduğunda, “Güvenlik aracının daha erken çıkmamasına şaşırdım, bu yüzden radyoda endişeli bir şekilde konuştum.”

“Çünkü benim için durum açıktı, böyle bir kazada gaza basmayı bırakırdım. [Araç enkazı] ana düzlüğün tam ortasındaydı bu yüzden oldukça tehlikeliydi.”

“Bu, beklediğimden uzun sürdü. Ancak bence her sürücü aynı şekilde şaşırdı.” dedi.

Ayrıca Leclerc, bu konuyu kesinlikle FIA yarış direktörü Michael Masi ile bir sonraki sürücüler toplantısında konuşacağını da ekledi.

Leclerc’in takım arkadaşı Carlos Sainz da bu gecikme yüzünden endişelenmişti.

“Normalde çok büyük bir kaza olunca ilk başta çift sarı bayrak ve birkaç saniye sonra güvenlik aracı gelir.”

“Bugün güvenlik aracının piste gelmesi yaklaşık 1 dakika sürdü ve sarı bayraklar varken çok ciddi bir kazanın yanından geçmemiz gerekti.”

GDPA direktörü Vettel de güvenlik aracının piste çıkmasının normalden uzun sürdüğünü söyledi.

Vettel “Açıkçası, Max’in kazasından sonra güvenlik aracının neden uzun bir süre boyunca piste gelmediğini merak ediyordum."

“Onun pistin ortasında olduğu belliydi ama güvenlik aracının piste gelmesi biraz uzun sürdü. Neden uzun sürdüğünü öğreneceğiz.” dedi.

Pilotların, Masi ile bir sonraki toplantısı Fransa Grand Prix’sinin ilk antrenman seansı ardından gerçekleşecek.

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Luke Smith

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