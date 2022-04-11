Pilotlar, dördüncü DRS'nin kalkmasının geçiş yapmayı engellediğini düşünüyor

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Sekiz ve dokuzuncu virajların arasını kapsayan DRS bölgesi, üçüncü antrenman başlamadan sadece 20 dakika önce, FIA tarafından güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bu konu, sürücü brifinginde tartışıldı ve konuşma Fernando Alonso'nun liderliğinde ilerledi.

Yarış direktörü Niels Wittich, üçüncü antrenmandan önce, bölgedeki güvenlik uygulamaları hakkında takımların görüşlerini aldı. Beş takım, DRS bölgesinin kaldırılmasından yana oldu ve diğer baş takım buna karşı çıktı. Sonuç olarak Wittich, kaldırılmasına karar verdi.

Yarıştan sonra konuşan Esteban Ocon ekstra DRS bölgesinin yardımcı olacağını söyledi.

Bununla birlikte, 9. viraja gelirken DRS açık bir şekilde geçiş hamlesi yapmanın "riskli" olacağını da kabul etti. Takım arkadaşı Alonso da sürücü brifinginde bu argümanı sunmuştu.

Fransız, DRS bölgesinin çıkartılmasının etkileri hakkında Autosport'a, "Çok yakındık ama geçemedik."

"Bence dördüncü DRS bölgesinin eksikliğini yaşadık. Büyük olasılıkla tehlikeli olurdu ama en yakın olduğum bölge orasıydı."

"O kadar yüksek bir hızda hamle yapmak riskli olurdu ve güvenlik amacıyla kaldırılmasının iyi olduğu konusunda hemfikirim ama büyük ihtimalle bunun eksikliğini yaşadık." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışı ikinci tamamlamadan önce birkaç mücadelede yer alan Sergio Perez şunları ekledi: "DRS'i çıkarmaları kötü oldu çünkü yarış bununla daha iyi olurdu."

Daniel Ricciardo da ekstra bir DRS bölgesinin daha fazla geçiş sunacağını söyledi.

Ricciardo, "DRS olsaydı 9. viraja girerken birkaç geçiş yapabilirdik."

"Yarış yeniden başladıktan kısa bir süre sonra, Lando sanırım Kevin'in arkasındaydı ve 9. viraja doğru çok yaklaştı. Eğer DRS olsaydı Kevin'i geçerdi. Bu yüzden, dördüncü bir bölge ile biraz daha geçiş fırsatımız olabilirdi." dedi.

Ricciardo, pistte yapılan değişikliklerin bir ilerleme olduğunu söyledi.

"Bence bir adım daha iyi ama yarışın kalanını bilemiyorum çünkü ikinci yarısında oldukça yalnızdım. Bu yüzden önceki yıllara benzer geçti."

"Eminim daha fazla geçiş vardır ama bir cadde pisti olduğu için değiştirilebilecek pek bir şey yok. Bu yüzden elinde olanla en iyisini yapmak gerekiyor."

"Doğru yönde bir adım atılmış ama bir şey demek için yarışı yeniden izlemem gerekiyor. Belki de dördüncü bir bölgenin eklenmesi, yarışı yeniden artırmak için basit bir çözüm olur."

Magnussen ise, başka bir aracın hemen arkasındayken yere basma kuvveti kaybettiğini söyleyerek ilginç bir gözlemde bulundu.

"Dokuzuncu viraja doğru bir araca çok yaklaştım ama yere basma kuvveti yoktu."

"Eğer bir araç mesafesi kadar uzaktaysanız çok iyi. Fakat eğer tam arkasındaysanız, eski araçlardan daha kötü."

"Bir araç mesafesinde olmak yarış için de daha iyi çünkü biraz daha kolay hamle yapabiliyorsunuz."

Danimarkalı, bunu daha önce 2022 aracında hissedip hissetmediği sorulduğunda, "Bu şekilde değil. Dokuzuncu viraja doğru tam arkasındaydım ve yüksek hızda fren yaptığımda, iki lastiği de kitledim. Bu normal değil." cevabını verdi.