Pilotlar, aşırı hız konusunda Gasly'i desteklediler

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İlk turda Carlos Sainz'ın geçirdiği kazanın ardından ilk turun sonunda güvenlik aracı yarışa dahil olmuştu.

Sainz'ın kazası sonucunda piste fırlayan bariyer parçası aracının ön kanadına takılan Gasly, bu yüzden ilk turun sonunda pite gelmişti. Gasly'e o pit stopta yeni bir burun takıldı.

İkinci turun içerisinde kırmızı bayrakla yarış askıya alındı ve aynı anlarda Sainz'ın aracını çekmesi için piste çekici sokuldu. Gasly ise diğerlerinden oldukça geride kalmıştı ve grubu yakalamaya çalışıyordu.

Çekici piste sokulurken, Gasly'nin durumu dikkate alınmamıştı ve Gasly bu durumun büyük güvenlik endişesi yarattığını söyledi.

Diğer taraftan kırmızı bayrak altında hız sınırını aşmak, ciddi bir ihlal olarak kabul ediliyor ve ona göre ceza veriliyor.

Yarıştan sonra Gasly ile görüşen yarış hakemleri, Gasly'ye 20 sn zaman cezası verdiler. Bunun sonucunda Gasly, 17. sıradan 18. sıraya gerilemiş oldu.

Yapılan açıklamada, Gasly'nin olay yerini geçtikten sonra birçok kez 200 km/s hızı geçtiği, bir noktada 251 km/s hıza ulaştığı belirtildi.

Bu konuyu değerlendiren pilotlar, Gasly'i savundular ve yağmur lastiklerini ideal sıcaklıkta tutmanın çok zor olduğunu, bu yüzden hızlı gitmek zorunda kaldıklarını söylediler.

Fernando Alonso, "Bugün bu konuda tamamiyle Pierre'i savunuyorum. Araç içerisinde yer alan biziz, hızı ve ne yaptığımızı biz biliyoruz. Aracı kontrol ederken ne olduğunu biz biliyoruz."

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Beklemediğimiz şey, o durumda pistte bir traktör görmek. Bu açıdan bu konuda Pierre'i suçlayacak bir durum yok." dedi.

George Russell, "Ne kadar hızlı gitmeniz gerektiğini belirten bir kural yok. VSC delta zamanına uymanız gerek ancak delta sürenizden 10 sn daha yavaşsanız, onu sıfırlamak için hızlanmanız gerekiyor."

"Ve pilotlar bunu yapıyorlar çünkü lastikleri ısıtmanın tek yolu yavaşlamak, ardından delta süresini pozitif hale getirmek ve sonrasında biraz daha hızlı giderek lastiklere enerji vermek."

"Onun 250 km/s hıza çıktığına dair bazı şeyler söyleniyor. İnsanlar bu F1 araçlarının 330 km/s hıza ulaştıklarını unutuyorlar. 250 km/s bizim dünyamızda yüksek hız değil." dedi.

Daniel Ricciardo ve Nicholas Latifi de F1 araçlarını yavaş sürmenin pek kolay olmadığını kabul ettiler.

Ricciardo, "Bu araçları bu koşullarda daha yavaş sürmek o kadar da güvenli değil çünkü sıcaklığı kaybediyorsunuz." dedi.

Latifi ise, "Güvenlik aracı hızında bile, yol tutuşu açısından sınırda oluyorsunuz çünkü bu lastikler yağmurda iyi değiller. Bu araçlar yavaş gitmeleri için hazırlanmıyor." dedi.