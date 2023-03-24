Pilotlar, araçların geçiş konusunda 'eskiye döndüğünü' düşünüyor

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2022 düzenlemeleri sadece mevcut düzeni sarsmak için değil, aynı zamanda öndeki aracı yakından takip etmenin dezavantajlarını kaldırarak yarışları daha heyecan verici hale getirmek için getirildi.

Geçen yıl bu durum büyük övgüyle karşılanmış ve pek çok pilot yönetmeliklerdeki değişikliğin istenen etkiyi yarattığını belirtmişti ancak bir yıl sonra spor eski haline geri dönmüş gibi görünüyor.

Bahreyn'deki açılış yarışında 2022'dekinin yarısından daha az olan 30 geçiş gerçekleşti. Suudi Arabistan'da da Max Verstappen ve Charles Leclerc'in gridin gerisinden başlamasına rağmen geçişler 38'den 33'e düştü.

Görünen o ki, yönetmelikler üzerinde bir yıl boyunca çalışan ve bütün bir yarış sezonunun getirdiği mükemmel verilere sahip olan takımın mühendisleri ve tasarımcıları, daha fazla aero performansı elde etmek için araçlarını geliştirdiler, ancak şu anda bunun bedelini arkalarındaki araçlar ödüyor gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'a göre bu durum pilotların da fark ettiği bir şey.

Leclerc, "Biraz daha hızlı gidebilirdim ama Carlos'a [Sainz] bir saniyeden daha yakın olduğumda, aracın türbülansını hissettim." dedi.

Verstappen de, yüksek hızlarda giderken türbülanslı hava etkisini hissettiğini belirtti.

Sainz ise bunun 'eski araçlar gibi' olduğunu söyledi.

Peki ama tam olarak ne değişti?

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Ferrari sezon başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde yasaklanan Mercedes tasarımına benzeyen küçük kanatlı bir ön kanat tanıttıktan sonra biraz heyecan yarattı.

Ancak Ferrari'nin kış tatilinde yönetmeliklerde yapılan bir değişiklikten sonra bu tasarımı kullanmasına izin verildi ve bu da aracın hava akışına yardımcı oldu.

Kanatlar, kirli havayı tekerleklerin dışından uzağa yönlendiriyor ve bu da bağlı oldukları araca yardımcı olurken, arkadaki araç için pek de faydalı olmuyor.

Ancak Ferrari, Red Bull ve Aston Martin gibi takımların aero performansını iyileştirmek için bu yeni yolları bulmak zorunda kalmalarının nedeni, zemini yükseltmenin bir sonucu olarak performansta yaşanan düşüş.

Özellikle Ferrari ve Red Bull'un 2022'de çok az sorun yaşadığı dalgalanma ile mücadele etmek için FIA, takımlara sürüş yüksekliklerini 15 mm yükseltmelerini söyledi.

Bu, FIA'nın aero düzenlemeleri konusunda mühendislere biraz daha fazla özgürlük tanıması anlamına geldi.

Ancak Auto Motor und Sport'un bildirdiğine göre, yarışlar bu nedenle zarar görmeye devam ederse, sporun yönetim organı devreye girecek ve tıpkı dalgalanma konusunda olduğu gibi müdahale edecektir.