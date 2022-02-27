Pilotlar araç ağırlıklarının artmasından rahatsız

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Pilotlar, yer etkisi konseptine göre tasarlanan yeni araçları ilk kez test ettiler. Birçok pilot takibin kolaylaşacak ve mücadelenin artacak olması sebebiyle, ayrıca her takımın yukarı gruba yaklaşabilmesi ihtimalinden ötürü yeni kuralların hakim olacağı 2022 sezonunu sabırsızlıkla bekliyor.

Basın toplantısında Max Verstappen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc bulunuyordu. İki eski dünya şampiyonu ve iki genç yeteneğin bulunduğu basın toplantısında pilotlara yeni araçlar hakkında neler düşündükleri soruldu. Pilotlar ortak bir nokta üzerinde birleştiler denebilir: araçların daha yüksek hızlara çıkabildiğini fakat yavaş virajlarda ağırlığın artması nedeniyle hantallaştığını düşünüyorlar.

Son şampiyon Max Verstappen, bu savı öne sunan ilk pilot oldu: "Araçların dikey hareketi eskiye göre biraz daha sert, fakat umursamıyorum. Aracı sürmesi gayet eğlenceli, sadece biraz farklılıklar var -ki henüz öğrenme aşamasındayız. Tek sıkıntı araç ağırlığı sürekli ve sürekli artıyor, bu da araçların düşük hızlı virajlardaki hareketlerini kısıtlıyor. Yüksek hızlı virajlardaki denge ise iyi hissettiriyor. Ayrıca dün birkaç aracın arkasında vakit geçirdim, takip kolaylaşmış gibi duruyor. Hiç olmazsa tuhaf yere basma gücü kayıplarından dolayı ani önden kayma veya arkadan kayma problemleri yaşamıyoruz! Elbette bu durumun tamamen ortadan kalkmasını bekleyemezsiniz, nitekim bu araçlarla çok yüksek hızlara çıkıyoruz. Fakat biraz daha kontrol altına alınmış gibi. Araçlar gayet iyi. Daha büyük lastikler görüş açısını biraz değiştirdi fakat bu Barcelona gibi bir pist için büyük bir sorun değil. Cadde pistlerinde ise işimizi biraz zorlaştırabilir.

Alpine pilotu Fernando Alonso'da Max'ın görüşlerinin bir kısmına katılıyor. "Araçlar geçtiğimiz seneye göre birkaç saniye daha yavaş, en azından bazı pistlerde böyle olacak. Bu bir sürücü için hiçbir zaman eğlenceli bir şey değil, bizler her zaman daha hızlı ve daha hafif araçlar isteriz. Fakat ne olursa olsun yüksek hızın her zaman iyi olduğunu kabul etmem gerekiyor. Max'ın söylediği gibi, görüş açısı bazı pistlerde sorun yaratabilir. Tüm takımların araçları, kokpitleri, dolayısıyla araçlardaki görüş açıları da farklı. Ayrıca ön lastikler de daha büyük ve üstlerinde de ekstra bir parça bulunuyor. Sezon başlayınca daha iyi anlayacağız, bu hepimiz için yeni bir meydan okuma."

Sebastian Vettel, Aston Martin, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ise, özellikle araç ağırlıklarına dikkat çekti: "Sürüş yapmak her zaman çok eğlenceli. Fernando ve ben muhtemelen araçların belirgin şekilde hafif olduğu zamanları hatırlayan tek pilotlarız. Araçların tek sorunu ağırlık. Çok hantal hissettiriyorlar. Ancak birçok nedenden ve güncel trendlerden dolayı yeni araçlar bu şekilde karşımızda. Ağırlık dezavantajı dışında, Max ve Fernando'nun söylediklerine katılıyorum."

Son olarak Ferrari pilotu Charles Leclerc, araca uyum sağlamanın zorlayıcı olabileceğini belirtti: "Artan ağırlık dışında, bu kış testinden gerçekten keyif alıyorum. Araçlar tamamen yeni, bu yüzden sürüş tarzınızı gerçekten değiştirmeniz gerekiyor ve biz sürücülerin farklı şeyler denemesi çok ilginç. Son birkaç yılda, sürüş tarzları üç aşağı beş yukarı aynı kaldı. Bir arabadan diğerine adapte olurken arada büyük farklar bulunmuyordu. Fakat bu yıl öyle, bu da yeni araçları pilotlar için çok ama çok ilginç kılıyor. Adaptasyonun en zorlayıcı olacağı kısım ise ağırlık diyebilirim. Frenlemede de göze çarpan farklılıklar var. Mesafede pek değişim yok, ama frenlemenin kendisinde var. Halen bu yıl için en iyi frenleme noktasını bulmaya çalışıyorum."