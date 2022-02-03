Pilotlar, 2022'de 5 kınama cezasının ardından grid cezası alacaklar

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FIA'nın bu sezon kullandığı en yaygın cezalardan biri kınama cezası oldu. Kural ihlalinde bulunan bir pilot cezalandırılmak istendiğinde ancak zaman cezası gibi ağır bir ceza verilmek istenmediğinde, FIA, kınama cezasını tercih ediyor.

Bir sezon içerisinde 3 kez kınama cezası alınması durumunda 10 sıralık bir grid cezası verilmekteydi. Ancak 2022 sezonu öncesinde ceza regülasyonlarında değişikliğe gidildi.

Artık bir pilotun 5 kınama cezası almasının ardından 10 sıra grid cezası verilecek. Ayrıca, 10 sıra grid cezası alabilmek için 5 kınama cezasının 4'ünün "sürüş ihlalinden" dolayı alınması gerekiyor.

Böylelikle pilotların kınama cezasına eskisi kadar dikkat etmesi gerekmeyecek.

22 yarışlık 2021 F1 takviminde maksimum 2 kınama cezası alındığını düşünürsek, 23 yarışlık 2022 takviminde herhangi bir pilotun 5 kınama cezası alması pek muhtemel durmuyor.

Bu konuda değişikliğe gidilmesinin nedeni ise takvimdeki yarış sayısının artması.

3 kınama cezasının ardından pilotlara 10 sıra grid cezası verilme kuralı kitaba eklendiğinde, takvimde 17 yarış bulunuyordu.

Şu an ise 23 yarış var. Yarış sayısının artmasıyla birlikte birçok pilot 3 kınama cezasının sınırında dolaşmıştı.

Geçtiğimiz sezon, 20 pilotun 11'i kınama almıştı. Lewis Hamilton, Esteban Ocon ve Kimi Raikkonen; 2 kınama cezası almıştı ve 10 sıralık bir grid cezasından 1 kınama cezası kadar uzaklardı.

Ayrıca, Hamilton, FIA Ödül Töreni'ne katılmadığından dolayı kınama cezası alma riskiyle karşı karşıyaydı. 7 kez dünya şampiyonu pilot, törene katılmadığından dolayı 3. kınamasını alsaydı, 2022 Bahreyn GP için 10 sıra grid cezası verilecekti.

Bu kural değişikliğiyle sınırın 5 kınama cezasına çıkmasıyla birlikte, Hamilton, kınama cezası alsa da grid cezasıyla karşılaşmayacak.

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Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Mick Schumacher, Haas VF-21, temas yaşıyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images