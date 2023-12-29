Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!

2023 yılından 2024'e herhangi bir sürücü değişikliği yaşanmadı fakat yeni sezonda sürücüler, takım patronları, menajerler ve avukatlar büyük bir pazarın merkezinde yer alacak.

İki aydan biraz fazla bir süre sonra Bahreyn Grand Prix'sinde yer alacak yirmi pilottan sadece beşinin cebinde 2025 kontratı var. Formula 1'de alışılageldiği üzere, birçok görüşme kısa bir süre önce başladı ve bu kontratları erkenden yapmak, çoğu takım için çok önemli.

Önümüzdeki haftalarda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in Ferrari ile yeni anlaşma imzalandığı açıklanacak. Aslında bu duyuru daha erken yapılacaktı fakat hem kontrat süreleri hem de pilot maaşlarındaki bazı detaylar nedeniyle bu süreç başlangıçta istenilenden biraz daha uzun sürdü.

Hemen hemen herkes "istikrardan" yana ve yeni nesil takım patronlarının yaklaşımı mümkün olduğunca az risk almak gibi görünüyor. Dolayısıyla bir değişikliği zorunlu kılan kritik bir sorun yoksa, güvenli ve bilinen bir yolda devam etmek en mantıklısı.

Fakta durgun ve fiili olarak sönük bir piyasayı büyük ölçüde etkileyen başka nedenler de var. Bunlardan ilki, bugün en çok arzulanan pilot olan Verstappen'in en rekabetçi takım için yarışması ve kontratının 2028'de bitecek olması. Max'in takım değiştirmek için ne teknik ne de finansal anlamda hiçbir sebebi yok; maaş ve performansa bağlı bonuslarla 2023'te 70 milyon eurodan fazla kazandı. Red Bull ile olan ilişkisi çok iyi ve rakiplerin sızabileceği hiçbir çatlak yok.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen ha un lungo contratto con la Red Bull

Mercedes, Ferrari ve McLaren pazarın dışında

Piyasanın karamsarlığına katkıda bulunan bir diğer değişken de Mercedes ve Ferrari'nin pilotlarıyla olan kontratarını uzatmaları. Hamilton ve Russell'ın takımla olan anlaşması iki yıllığına yenilendi.

Aynı senaryo şimdi Maranello'ya da geliyor; Leclerc ve Sainz'in Ferrari'den daha iyi bir seçenekleri yok ve Ferrari de kendilerini bu ikiliden daha iyisini yapacağına inandığı opsiyonları yok. Hal böyle olunca kontrat yenilemesi kaçınılmaz.

2025 için sözleşmesi olan pilotlar grubunu Piastri-Norris ikilisi tamamlıyor. Bu sürücülerin anlaşmaları, iki Ferrari pilotunun kontratının sona erdiği dönemle çakışsaydı, o zaman senaryo oldukça farklı olabilirdi ve kağıt üzerinde başka çözümleri değerlendirme imkanı sunabilirdi.

Elbette Ricciardo-McLaren vakasının da gösterdiği üzere kontratı erkenden fesh etmek zor ama imkansız değil. Bazı anlaşmalarda bir ortaklığını sona ermesini öngörebilecek performans maddeleri vardır; bu konu geçen yazın başlarında McLaren gerideyken gündeme gelmişti.

Sonrasında MCL60'ın mükemmel gelişimiyle durum tersine döndü. Dolayısıyla McLaren pilotlarının da bu pazarın dışında kaldığını söylemek mümkün.

Photo by: James Sutton / Motorsport Images In Ferrari si lavora per rinnovare il contratto di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Perez ve Alonso'nun önemi

Mercedes, McLaren ve Ferrari'nin piyasadan çekilmesiyle birlikte, 2024 pazarının anahtarı Sergio Perez'de olacak.

Padokta birçok kişi Meksikalı'nın artık Red Bull'un planları dışında olduğunu düşünüyor ancak Perez, 2024'ün ilk yarışlarında bu söylentilere pist üstünde yanıt verebilme imkanına sahip olacak.

Helmut Marko ve Christian Horner, Perez'in performansını ve aynı zamanda Tsunoda-Ricciardo tandeminden ne çıkacağını izleyecekler. Fakat iç seçim artık o kadar açık değil.

Aston Martin'de durum farklı, zira Fernando Alonso önümüzdeki Temmuz ayında 43 yaşında olacak. Alonso'nun performansı 2023'le aynı olursa, bir yıllık yeni anlaşma yapılabilir.

Diğer tarafta, her iki sürücünün de sözleşmesinin sona ereceği Alpine'in de piyasada aktif olması bekleniyor.

Pierre Gasly'nin pozisyonu, Sauber'e uzun süredir ilgi duyan Esteban Ocon'unkinden daha sağlam görünüyor.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso e Sergio Perez saranno i primi tormentoni della stagione 2024

Joker Alex Albon

Alpine ve Aston Martin için potansiyel adaylar listesindeki ilk isim, Red Bull'a olası bir dönüş de dahil olmak üzere çeşitli fırsatları değerlendirebilecek bir konumda olan Alexander Albon.

Taylandlı sürücü, performansına bağlı olarak Red Bull'dan "geri dönüş teklifi" alabilir. Ancak tek seçeneği bu değil.

Sauber için Ocon'un yanı sıra tecrübeli Nico Hulkenberg'in adaylığı da söz konusu. Çünkü her ne kadar büyük bir hırs ve finansal potansiyele sahip bir proje olsa da, ilk aşamada en önemli sürücüleri ikna etmek kolay olmayacak.