Pietro Fittipaldi yarışacağı numarayı açıkladı

Romain Grosjean, Bahreyn'deki son arışta geçirdiği büyük kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve ellerinin üst kısmında yanıklar var.

Bugün hastaneden taburcu olması beklenen Fransız pilot, yanıklarının boyutu nedeniyle bu afta sonunu kenarda geçirecek.

Haas da Fransız pilottan boşalana koltuğa takımın test pilotu Pietro Fittipaldi'yi geçirme kararı aldı.

Fittipaldi daha önce bazı F1 testlerinde yerde alsa da daha önce hiç F1 yarışına katılmadı.

Bundan ötürü kendisine bir başlangıç numarası seçen genç sürücü, #51'de karar kıldı.

Emerson Fİttipaldi'nin torunu olan Pietro, daha önce bu numara ile testlere katılmıştı.