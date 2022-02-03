Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Pilotlar, 2022'de 5 kınama cezasının ardından grid cezası alacaklar Sonraki / Red Bull, 2022 Formula 1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Haberler

Piero Ferrari, yeni kuralları anlamakta zorlanmış

Piero Ferrari, yeni kuralları anlamanın kolay olmadığını ve bazı takımların iyi, bazı takımların ise kötü bir iş yapacağını belirtti.

Piero Ferrari, yeni kuralları anlamakta zorlanmış
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Ferrari'de çalışmalar hız kazanmış durumda. Takım, geçtiğimiz günlerde yeni aracın adını F1-75 olarak açıklarken, artık fabrikada bu yeni araçla ilgili çalışmalarda sona geliniyor.

İtalyan üretici, bu yıl 75. yıldönümünü kutladığı için kendileri adına yeni sezonun önemi daha da fazla olacak.

Son yıllarda zorlanan Ferrari, birkaç yıldır tüm odağını 2022 projesine çevirmiş durumda ve neredeyse tüm kaynaklarını bu projeye geliştirmeye ayırdılar.

Takım, ortaya koyacağı pakete güveniyor ve yeniden şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni Ferrari hakkında La Gazzetta dello Sport'a konuşan Piero Ferrari, bazı ilginç demeçlerde bulundu.

Enzo Ferrari'nin oğlu olan Piero, "Arkadaşlarım benden Formula 1 kurallarında tam olarak neyin değiştiğini açıklamamı istediklerinde, Masterchef'i örnek gösteriyorum."

"Tıpkı orada olduğu gibi önümüze bazı malzemeler koydular. Birileri yemeği çok iyi yaparken, başkaları o kadar da iyi yapamayacak."

"Ayrıca kurallar değişmedi, kurallar baştan yeniden yazıldı. Okudum ve onları anlamakta gerçekten zorlandım." dedi.

Yeni araçla ilgili ipucu vermesi istendiğinde ise, "Yeni modeli rüzgar tünelinde gördüm. Beni etkileyen şey ise... Hayır, 17 Şubat'ı bekleyeceğiz!" dedi.

Piero Ferrari ve Mattia Binotto, Takım Patronu, Ferrari

Piero Ferrari ve Mattia Binotto, Takım Patronu, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Pilotlar, 2022'de 5 kınama cezasının ardından grid cezası alacaklar
Önceki haber

Pilotlar, 2022'de 5 kınama cezasının ardından grid cezası alacaklar
Sonraki haber

Red Bull, 2022 Formula 1 lansman tarihini açıkladı!

Red Bull, 2022 Formula 1 lansman tarihini açıkladı!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!
Formula 1

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!

RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"
Formula 1

RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"

Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı
Formula 1

Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı

Son Haberler

F1, 2022’de üç sprint yarışı için uzlaşma planı sunuyor.
Formula 1 Formula 1

F1, 2022’de üç sprint yarışı için uzlaşma planı sunuyor.

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!
Formula 1 Formula 1

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek
Formula 1 Formula 1

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.