Piero Ferrari, yeni kuralları anlamakta zorlanmış

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Ferrari'de çalışmalar hız kazanmış durumda. Takım, geçtiğimiz günlerde yeni aracın adını F1-75 olarak açıklarken, artık fabrikada bu yeni araçla ilgili çalışmalarda sona geliniyor.

İtalyan üretici, bu yıl 75. yıldönümünü kutladığı için kendileri adına yeni sezonun önemi daha da fazla olacak.

Son yıllarda zorlanan Ferrari, birkaç yıldır tüm odağını 2022 projesine çevirmiş durumda ve neredeyse tüm kaynaklarını bu projeye geliştirmeye ayırdılar.

Takım, ortaya koyacağı pakete güveniyor ve yeniden şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni Ferrari hakkında La Gazzetta dello Sport'a konuşan Piero Ferrari, bazı ilginç demeçlerde bulundu.

Enzo Ferrari'nin oğlu olan Piero, "Arkadaşlarım benden Formula 1 kurallarında tam olarak neyin değiştiğini açıklamamı istediklerinde, Masterchef'i örnek gösteriyorum."

"Tıpkı orada olduğu gibi önümüze bazı malzemeler koydular. Birileri yemeği çok iyi yaparken, başkaları o kadar da iyi yapamayacak."

"Ayrıca kurallar değişmedi, kurallar baştan yeniden yazıldı. Okudum ve onları anlamakta gerçekten zorlandım." dedi.

Yeni araçla ilgili ipucu vermesi istendiğinde ise, "Yeni modeli rüzgar tünelinde gördüm. Beni etkileyen şey ise... Hayır, 17 Şubat'ı bekleyeceğiz!" dedi.

Piero Ferrari ve Mattia Binotto, Takım Patronu, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images