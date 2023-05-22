Piero Ferrari: "Vasseur'e zaman vermeliyiz"

Frédéric Vasseur, bu yılın başında Ferrari takım patronluğu görevine getirildi ve önünde Ferrari'yi yeniden şampiyon yapmak gibi zorlu bir görev var.

Vasseur önderliğinde çıkılan ilk yarışların ardından Ferrari için işler mükemmel olmaktan uzak görünüyor çünkü ilk beş yarışın ardından şampiyonada ancak dördüncü sıradalar.

Fakat Pierre Ferrari, Vasseur'ün bu görev için doğru isim olduğuna inanıyor fakat bunu tek başına yapamayacakları görüşünde.

İtalyan Autosprint dergisine verdiği bir röportajda Ferrari, "Bir şeyler yapabilmesi için ona zaman tanımalıyız."

"Motor sporlarının yapısını biliyor, uzun yıllardır bu alanda çalışıyor ve güvenimizi hak ediyor."

"Fakat takımı güçlendirmeye devam etmeliyiz ve bunun için farklı deneyimlere sahip insanlara ihtiyacımız var."

"Geçmişte organizasyonumuzu yeniden düzenlediğimizde ve diğer takımlardan önemli isimler aldığımızda, bunun iyi sonuç verdiğini gördük."

"İyi olduğumuz bazı konular var ama insan kaynaklarımızı güçlendirmek için diğer alanlarda da önemli isimlere ihtiyacımız var." dedi.