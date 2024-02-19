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Formula 1

Piero Ferrari, Quartararo'ya Hamilton ile anlaştıklarını ima etmiş

Yamaha MotoGP sürücüsü Fabio Quartararo, Piero Ferrari ile yapıkları bir fabrika ziyareti sırasında Fransız sürücüye Lewis Hamilton'ı Formula 1 takımına alacağını ima ettiğini açıkladı.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo in the Mercedes W13

Fabio Quartararo in the Mercedes W13

Fabio Quartararo

Ferrari bu ayın başlarında yedi kez F1 şampiyonu olan Hamilton ile 2025 yılı için anlaştığını duyurarak motor sporları dünyasına bomba etkisi yarattı.

Hamilton'un 2012 sonunda McLaren'den ayrılıp takıma katıldığı ve 2014-2020 yılları arasında yedi dünya şampiyonluğunun altısını kazandığı Mercedes takımıyla 11 yıllık birlikteliği sona erecek.

F1 hayranı ve otomobil tutkunu olduğu bilinen Quartararo, MotoGP sezon öncesi testleri başlamadan önce ocak ayı sonunda Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasında bir gezi katılmış.

2021 MotoGP şampiyonu, bu gezi esnasında markanın kurucusu olan Enzo'nun oğlu Piero Ferrari tarafından gezdirilmiş.

Quartararo, Autosport'a verdiği röportajda Ferrari'nin kendisine Hamilton'ın F1 takımına katılacağını ima ettiğini ancak duyuru yapılana kadar bunu fark etmediğini açıkladı.

Quartararo, "Garipti, çünkü duyurudan birkaç gün önce Maranello'yu ziyaret ettim. Piero Ferrari bana bunu ima etti." 

"Ama o anda bunu nasıl yorumlayacağımı bilmiyordum, anlamamıştım. Resmiyet kazanana kadar buna inanmadım." dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haberi yorumlayan Quartararo şunları ekledi, "Lewis'i hep Mercedes'te hatırlıyorum. McLaren'de geçirdiği zamanın farkında bile değilim."

"Onu kırmızılar içinde görmek garip olacak." dedi.

Hamilton daha önce de motosikletlere ve MotoGP'ye olan sevgisini defalarca dile getirmiş ve yıllar boyunca MotoGP padoğunu ziyaret etmişti.

2019'da Mercedes ve Yamaha arasındaki karşılıklı sponsorluk sayesinde Hamilton ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi kendi kullandıkları araçları karşılıklı olarak değiştirmişlerdi.

Valencia'nın Ricardo Tormo pistinde Hamilton ilk kez Rossi'nin M1 Yamaha MotoGP motosikletini kullanırken, Rossi de o yıl şampiyonluk kazanan Mercedes'in direksiyonuna geçmişti.

Hamilton gerçekleştirdiği o sürüşten sonra hiçbir MotoGP motosikletini denemedi. Ancak Rossi, 2021 sonunda GT yarışlarında kariyer yapmak üzere seriden emekli olmuştu.

Quartararo 2022'de Mercedes F1 aracını kullanmak için görüşmelerde bulunmuştu, ancak bundan bir sonuç alamamıştı.

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