Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"

Hamilton, 2025 yılında Ferrari'ye katılmak üzere sansasyonel bir geçiş yapacak ve Brackley merkezli takımla altı Pilotlar Şampiyonluğu elde ettiği on yılı aşkın bir yarıştan sonra Mercedes'ten ayrılmış olacak.

Hamilton ve Ferrari'nin birleşmesi, duyurunun yapıldığı gün dünya çapında manşetlere taşındı. F1 ve spor dünyasının çok dışında bile Ferrari'nin hisse fiyatları o gün yüzde 10'dan fazla yükselerek 7 milyar dolar değer kazandı.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi, her iki tarafın da şampiyonluk kazanmayı hedeflediği için büyük bir heyecanla beklenen bir ittifak anlamına gelirken, İngiliz pilot görünüşe göre birkaç yıl önce Maranello'ya yaptığı bir ziyareti unutarak kafa karışıklığına neden oldu.

Ferrari'nin bu ayın başında yaptığı açıklamadan bu yana ilk kez basının karşısına çıkan Hamilton, Ferrari'nin İtalya'daki fabrika binasını hiç ziyaret etmediğini, zira ziyaret ettiğinin görülmesi halinde ortaya çıkacak görüntüden korktuğunu söyledi.

Cuma günü Bahreyn'de Maranello'yu hiç ziyaret edip etmediği sorulduğunda Hamilyon, "Etmedim."

"İlk Ferrari'mi 2010'da aldım [Hamilton LaFerrari yol otomobilini 2015'te teslim aldı], sanırım."

"Bu benim kendime verdiğim ilk hediyeydi. Artık bende değil ama o dönemde gitme fırsatım olmadı."

"Mercedes'te olduğum için gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmedim." dedi.

Ancak görünüşe göre Hamilton, birkaç yıl önce Ferrari fabrikasını ziyaret ettiğini unutmuş olabilir çünkü Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın LaFerrari'sini almak için Maranello'ya yaptığı keşif gezisi hakkında konuştu.

Quotidiano Nazionale için saygın İtalyan gazeteci Leo Turrini'ye konuşan 78 yaşındaki isim, Hamilton'ın Ferrari'ye geçecek olmasına değindi ve yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun kırmızı takıma olan ilgisini açıkladı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Logan Sargeant, Williams Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Motorsport Images

Piero Ferrari, "Lewis'in Şahlanan At'n cazibesine karşı her zaman duyarlı olduğunu belki de herkes bilmiyor."

"O bizim bir müşterimiz! Fabrikayı birden fazla kez ziyaret etti." dedi.

Ferrari, Hamilton'ın fabrikanın F1 yarış departmanını ziyaret etmediğini, belki de Hamilton'ın çelişkisini açıkladığını, ancak yeni LaFerrari'si hakkında ipuçları almak için Maranello'ya geldiğini söyledi.

Ferrari, "Otomobillerimizin alıcısı olarak geldi. O sadece bir hız ustası değil."

"Süper otomobillere karşı gerçek bir sevgisi var. Garajı bizim otomobillerimiz olmadan olmazdı. Özellikle bir tanesi."

"Modelin adı LaFerrari'ydi. Hamilton Maranello'ya otomobilin nasıl kurulacağına dair talimatlar vermek için geldi. Bu vesileyle birbirimizi samimiyetle selamladık." dedi.

Bu noktada Ferrari, Hamilton'ın Scuderia'da bir koltukla ilgilendiği konusunda 'şaka yaptığını' da açıkladı.

Ferrari, "Takımımızda Vettel vardı ve Seb'den memnunduk."

"Alman'la sözleşmeyi yeni yenilemiştik ve işler iyi gidiyordu. Lewis bir şaka yaptı: Eğer on iki ay beklerseniz ben gelirim..." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ayrıca 2014 yılında İtalyan medyasında Hamilton'ın otomobil satın alma sürecinde Maranello'da görüldüğüne dair haberler yer almış ancak bu durum üretici tarafından hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmamıştı.

Hamilton geçmişte çocukluğunda bilgisayar oyunları oynarken Kimi Raikkonen'in arabasını seçtiğini belirtmiş olsa da, İngiliz pilot bunu güncelleyerek gençliğinde oyun seansları için Michael Schumacher'in Ferrari'sini seçtiğini söyledi.

Hamilton, Ferrari'ye katılma isteğinin ardındaki mantığı açıklarken, "Büyüyen her sürücü için, tarihi izlemek, Michael Schumacher'i en iyi döneminde izlemek, muhtemelen hepimizin garajımızda oturduğunu ve ekranın açıldığını ve sürücüyü kırmızı araçta gördüğünüzü ve kırmızı ile çevrili olmanın nasıl bir şey olacağını merak ettiğinizi düşünüyorum."

"İtalya GP'sine gidiyorsunuz ve kırmızı Ferrari taraftarlarından oluşan bir deniz görüyorsunuz ve buna sadece hayranlık duyabilirsiniz. Çoğunlukla Michael'ın günlerinden beri, ama 2007'den beri büyük başarılar elde edememiş bir takım."

"Bunu büyük bir meydan okuma olarak gördüm. Şüphesiz, çocukken bile GP2'de [bilgisayar oyunu] Michael olarak o arabada oynardım. Bu kesinlikle bir rüya ve bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.