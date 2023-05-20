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Piero Ferrari: "Leclerc en az Verstappen kadar hızlı, ancak gelişmeli"

Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari'ye göre Charles Leclerc en az Max Verstappen kadar hızlı, ancak deneyim eksikliğini kapatıp gelişmesi gerekiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Autosprint'e konuşan Ferrari, "Verstappen inanılmaz derecede hızlı. Daha ehliyeti bile yokken F1'de yarışmaya başlamıştı. Barselona'da ilk zaferini kazandığında ben de oradaydım.

"Ondan sonra hatalar yaptı, kazalar yaptı. Ancak şu anda kariyerinin zirvesinde olan harika bir sürücü, halen genç ve ciddi deneyim sahibi." 

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"Charles'a gelirsek, kendisi Verstappen kadar hızlı, ancak deneyim açısından geride. Kendisi halen gelişebilir, ki gelişecek." dedi.

Carlos Sainz hakkında da konuşan Ferrari, "Bence onun gerçek potansiyelini henüz tam olarak göremedik, bunu bekliyoruz." dedi.

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