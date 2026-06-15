Piero Ferrari: "Hamilton'ın Ferrari'deki ilk zaferi, kaderin bize bir işareti olabilir"
Piero Ferrari, Lewis Hamilton'ın Ferrari ile ilk zaferini Michael Schumacher'in 1996'daki ilk galibiyetiyle aynı noktada almasını 'kaderin bir işareti' olarak yorumladı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Ferrari'nin efsanevi kurucusu Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari, Lewis Hamilton'ın İspanya Grand Prix’sinde Ferrari ile kazandığı ilk zaferin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Barselona'da elde edilen bu zafer, Michael Schumacher'in 1996 yılında Ferrari ile ilk galibiyetini aldığı yarışla benzerlik taşıması nedeniyle motor sporları dünyasında sembolik bir anlam kazandı.
Schumacher, 1996’da yoğun yağmur altında gerçekleşen Barselona yarışını kazanarak Ferrari dönemindeki başarı serisini başlatmıştı. 30 yıl sonra Hamilton da aynı pistte Ferrari ile ilk zaferine ulaştı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Piero Ferrari, bu benzerliğin tesadüf olmadığını düşündüğünü belirtti: "Hamilton’ın Ferrari ile ilk zaferini tıpkı Schumacher gibi Barselona'da elde etmesini bir tesadüf olarak görmüyorum. Bu, geleceğimiz için bir işaret, hatta bir umut olabilir."
"Hamilton'ın bu 'yeniden doğuşu' beni şaşırtmadı. Yer etkili araçları sevmediği açıkça görülüyordu, ayrıca ona ve Leclerc'e rekabetçi bir araç verememiştik."
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