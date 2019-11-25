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Formula 1 / Son dakika

Piero Ferrari: "Gelecek yılki hedefimiz herkesi geçmek"

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Piero Ferrari: "Gelecek yılki hedefimiz herkesi geçmek"
Ekleyen:
, Editör
25 Kas 2019 08:03

Piero Ferrari, İtalyan ekibin gelecek yıl tüm takımları geride bırakmak istediğini söyledi.

Ferrari bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen istediği sonuçları almayı başaramadı ve şampiyonluğu bir kez daha kaybetti.

Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari, gelecek yıl için hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

İtalyan basınına konuşan Ferrari, “Gelecek için hedefimiz yarışları kazanmak ve yine herkesi geçmek."

"Kazanmak için hata yapmayan ve sahip olduklarımızdan en iyi nasıl faydalanacağını bilen pilotlara ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda başından sonuna çok iyi bir performansa sahip olan bir araca da ihtiyacımız var. Ayrıca iyi bir takıma da ihtiyacımız var, çünkü strateji de çok önemli bir rol oynuyor."

"Motor sporlarındaki rekabetin seviyesi o kadar yüksek ki, maksimum seviyeye ulaşamazsanız başarılı olamazsınız. İlk sezondan beri Formula 1'deyiz ve hâlâ yarışıyoruz. Her yıl şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerçekten çok önemli."

"Umarım babamın hayalini kurduğu Ferrari ruh iki tarafta da değişmeden kalır. Yani umarım şirket sınıfının en iyisi olan daha fazla spor otomobil üretir ve takımımız Formula 1'de zaferler kazanır." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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