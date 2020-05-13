Piero Ferrari: "Ferrari ve Vettel artık anlaşamıyordu"

Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arası arka arkaya dört dünya şampiyonluğu kazandığı Red Bull'dan 2015 yılında Ferrari'ye geçmişti ancak geride kalan süreçte istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Vettel zaman zaman çok iyi performanslar da gösterdi ancak 2018 Almanya GP'de yaptığı kazadan sonra her şey kendisi için ters gitmeye başladı.

Sonuç olarak Vettel ve Ferrari, 2020 sonunda biten kontratı uzatmama kararı aldılar.

Piero Ferrari bugün Quattroruote'ye açıklamalarda bulundu.

“Hem kendisi hem de takım adına çeşitli nedenlerden ötürü Vettel ile olan ilişkinin sonuna geldik."

"Artık birlikte iyi geçinemiyoruz ve yollarımızı ayırıyoruz. Bu, tıpkı bir evlilik gibi sona erdi."

"En iyi sürücüye veya en iyi araca sahip olmakla ilgili bir durum değil. Pek çok anda Sebastian'a büyük bir güven ve saygı duydum çünkü harika yarışlar çıkardı. Sonrasında aracı mı anlamadı veya biz mi onu anlamadık bilmiyorum, ama böyle şeyler olabiliyor."

"Bu kimseyi parmakla işaret etmenin vakti değil. Çok daha güzel olabilecek güzel bir hikayeydi ve bitti."

Ferrari, Carlos Sainz ile anlaşacaklarını da ima etti.

"Bence Leclerc'i desteklemek doğru çünkü çok yetenekli ve çok zeki bir adam. Ayrıca Ferrari Akademisi'nde yetişti."

"Yanına başka bir genç adam getirecek miyiz? Bunu yapmaktan kesinlikle mutlu olurum fakat Formula 2'den gelen genç bir sürücü değil."

"Belki zaten birkaç yıllık deneyime sahip olan genç bir adam çok daha iyi olur."