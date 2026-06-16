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Formula 1 İspanya GP

Piero Ferrari: "DNA'mızda yarış kazanmakla yetinmek yok, şampiyonluğu deneyeceğiz"

Piero Ferrari, Ferrari'nin Barselona'daki galibiyetinin ardından şampiyonluk mücadelesi için umutlu konuştu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari, 2024 Meksika Grand Prix'sinden bu yana süren galibiyet hasretini İspanya Grand Prix'si ile sonlandırdı.

Maranello ekibi, Barselona'ya büyük bir güncelleme paketi getirirken, takım patronu Fred Vasseur da bu pakete büyük güven duyuyordu ve sonuç olarak Lewis Hamilton Ferrari ile ilk zaferini elde etti.

Yarışta Hamilton, sanal güvenlik aracı periyodunun doğru zamanlamasından faydalanarak pit stopta zaman kaybetmeden liderliğini korudu. Ancak buna rağmen Britanyalı pilotun temposu, özellikle Mercedes karşısında oldukça güçlüydü.

Piero Ferrari

Piero Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ferrari SF-26, hâlâ motor performansı açısından Mercedes karşısında dezavantajlı görünse de, orta hızlı virajlar ve lastik yönetimi açısından gridin referans noktası haline geldi. 

Piero Ferrari, takımın artık daha büyük hedeflere odaklanması gerektiğini vurguladı: "Dünya Şampiyonluğu mu? Bunu denemeliyiz. Ferrari'nin DNA'sında yarış kazanmakla yetinmek yok."

"Mercedes ile aramızdaki farkı tamamen kapattığımızı söyleyemem ama son yarışlarda zaten belirgin bir ilerleme kaydetmiştik."

"Motorda hâlâ yapabileceğimiz iyileştirmeler var. Kim bilir, belki bu sayede Mercedes'e her pistte daha güçlü şekilde meydan okumamız mümkün olabilir."

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