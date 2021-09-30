Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Fernando Alonso ve Sebastian Vettel’in Ferrari ile şampiyon olamamasının ardından İtalyan takım, artık gençlere şans veriyor.

Takım son sürücüler şampiyonluğunu Kimi Raikkonen ile 2007’de, son takımlar şampiyonluğunu ise Kimi Raikkonen-Felipe Massa ikilisiyle 2008’de yaşamıştı.

Yıllar boyunca kendilerini kanıtlamış şampiyonlarla yarışan Ferrari, artık çok yetenekli Charles Leclerc ve istikrarlı Carlos Sainz ile genç bir kadroya sahip.

Takımın kurucusu Enzo Ferrari'nin oğlu Piero, La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte, “Babam Charles Leclerc’i kesinlikle severdi. Geçmişle karşılaştırma yapmak her zaman zordur. Gilles Villeneuve her zaman saf içgüdüyle sürerdi. Charles bu konuda çok farklı.”

“Charles akıllı bir sürücü ve birçok seviyede çok yetenekli. Olağanüstü refleksleri ve harika bir konsantrasyonu var. Ona doğru aracı verirsek, bize çokça keyifli an yaşatabilir.”

“Carlos Sainz da güçlü ve hızlı bir genç sürücü olduğunu kanıtladı. İyi bir takımımız var ve gelecekte işler bizim için farklı olacak. Kartlar yeniden dağıtılacak ve aslında yeni teknik düzenlemelerle beraber gelecek sezon sıfırdan başlayacağımızı unutmamalıyız.” ifadelerini kullandı.