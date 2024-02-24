Piastri'ye göre sıradaki büyük haber "Alonso'nun Mercedes'le anlaşması" olacak
McLaren pilotu Oscar Piastri'ye göre Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmasının ardından senenin ikinci büyük haberi, Fernando Alonso'nun Mercedes'le anlaşması olacak.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team exchanges helmets with Oscar Piastri, McLaren
Zak Mauger / Motorsport Images
2024'e girmemizin ardından uzun yıllardır spekülasyonların ana noktası olan Hamilton'ın Ferrari ile anlaşmasının gerçeğe dönüşmesi tüm dünyada büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Hamilton'ın bu hamlesiyle Mercedes gibi büyük bir takımda önemli bir koltuk boşalmış oldu. Bu hamlenin sonucunda pilot piyasasında önemli hareketlilik olması bekleniyor.
Mercedes için elinin altında Kimi Antonelli gibi henüz spora girmemiş ancak geleceği parlak görülen bir yıldız olması dışında Michael Schumacher gibi yedek bir pilot var. Diğer taraftan Mercedes'in eski yedek pilotu Esteban Ocon'u da getirebileceği düşünülüyor.
Bir başka seçeneğin ise, sürüş konusunda herkesin takdir ettiği Fernando Alonso. Testlerin ardından F1TV Pro ile röportaj yapan Piastri'ye cesur bir tahminde bulunması istendiğinde cevabı, "Alonso Mercedes'e gidecek." oldu. Bu arada Piastri'nin menajeri Mark Webber ile Fernando Alonso'nun yakın arkadaş olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Mercedes koltuğuna kim geçerse geçsin bu büyük bir hamle olacak gibi ancak o koltuğu doldurabilecek en büyük isim, Alonso gibi duruyor.
Piastri konuşmasına kendi performanslarını değerlendirerek devam etti: "Gridin ön sıralarına doğru bir yerlerde olduğumuzu düşünmek istiyorum. Şu anda Red Bull'a meydan okuyacak bir konumda olduğumuzu kesinlikle düşünmüyorum, şu anda griddeki hiç kimsenin böyle hissettiğinden emin değilim."
"Özellikle Bahreyn'deki geçmiş sonuçlara bakarak çok erken sonuçlara varmadan, Bahreyn kağıt üzerinde bizim için harika bir pist değil, bu yüzden sadece iki günlük testten sonra bir okuma yapmak biraz zor."
"Güç dengesi hakkında konuşmak biraz zor ve pist özelliklerine bağlı olarak oldukça bunun çok fazla değişmesini bekliyorum. Şu anda diğerlerinin nerede olduğunu anlamak çok zor, herkesten gelen tek net sonuç Red Bull'un güçlü göründüğü."
"Yavaş görünmüyorlar, öyle diyelim! Bunu söylemek zor. İlk gün Max çok çok güçlü görünüyordu ve bugün Sergio bile Perşembe gününe göre kesinlikle biraz daha rahat görünüyordu. Yani kesinlikle yenilmesi gereken takım onlar."
"Avantajlarının ne kadar olduğundan tam olarak emin değilim ama rahat olmak için yeterli bir avantaj. Diğer herkes için emin değilim ama Red Bull'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum."
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