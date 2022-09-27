Piastri'nin McLaren'daki maaşı 1 milyon dolardan az olacak

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McLaren'da Daniel Ricciardo 2022 sezonunun ardından takımdan ayrılacak ve Avustralyalı sürücünün yerini bir başka Avustralyalı Oscar Piastri alacak.

Çeşitli tahminlere göre Ricciardo'nun maaşı yıllık 15 milyon dolar civarındaydı ve bu ücret, bonuslarla birlikte daha da artıyordu.

Fakat gösterdiği performans McLaren'ı tatmin etmediği için kontratı normalden bir yıl erken feshedildi ve bunun için kendisine 2023 yılında takımdan alması gereken ücret de ödendi. Bir bakıma Ricciardo, iki yıl için McLaren'a 45 milyon dolara mâl oldu.

Şimdi yerine gelecek F2 şampiyonu Oscar Piastri'nin maaşı merak ediliyor ve Herald Sun'a göre genç sürücü vatandaşından çok daha mütevazı bir ücret alacak.

Yayınlanan bilgilere göre Piastri'nin 2023'te McLaren'dan alacağı maaş, 750 bin doları geçmeyecek. Bunun bonuslarla artma ihtimali var.

Garajın diğer tarafında ise Lando Norris çok daha büyük bir ücret alacak. Herald Sun, Norris'in yıllık 32 milyon dolar alacağını ve bu sayede gridin en çok kazanan üçüncü pilotu haline geleceğini iddia etti.

Piastri'nin 2023'ü iyi şekilde kapatması halinde 2024'te maaşının önemli oranda artırılma ihtimali var.