Piastri'nin McLaren'daki maaşı 1 milyon dolardan az olacak
Son çıkan haberlere göre Oscar Piastri, Formula 1'deki ilk senesinde McLaren'dan 1 milyon doların altında bir maaş alacak.
McLaren'da Daniel Ricciardo 2022 sezonunun ardından takımdan ayrılacak ve Avustralyalı sürücünün yerini bir başka Avustralyalı Oscar Piastri alacak.
Çeşitli tahminlere göre Ricciardo'nun maaşı yıllık 15 milyon dolar civarındaydı ve bu ücret, bonuslarla birlikte daha da artıyordu.
Fakat gösterdiği performans McLaren'ı tatmin etmediği için kontratı normalden bir yıl erken feshedildi ve bunun için kendisine 2023 yılında takımdan alması gereken ücret de ödendi. Bir bakıma Ricciardo, iki yıl için McLaren'a 45 milyon dolara mâl oldu.
Şimdi yerine gelecek F2 şampiyonu Oscar Piastri'nin maaşı merak ediliyor ve Herald Sun'a göre genç sürücü vatandaşından çok daha mütevazı bir ücret alacak.
Yayınlanan bilgilere göre Piastri'nin 2023'te McLaren'dan alacağı maaş, 750 bin doları geçmeyecek. Bunun bonuslarla artma ihtimali var.
Garajın diğer tarafında ise Lando Norris çok daha büyük bir ücret alacak. Herald Sun, Norris'in yıllık 32 milyon dolar alacağını ve bu sayede gridin en çok kazanan üçüncü pilotu haline geleceğini iddia etti.
Piastri'nin 2023'ü iyi şekilde kapatması halinde 2024'te maaşının önemli oranda artırılma ihtimali var.
McLaren, Singapur ve Japonya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak
Resmi: Zhou, 2023 yılında Alfa Romeo ile yarışmaya devam edecek
Son Haberler
Brawn, 2022 sonunda F1 sportif direktörlüğü görevinden ayrılmak istiyor
Formula 1 büyük olasılıkla yakında yeni bir sportif direktör aramak zorunda kalacak. Ross Brawn şu anda bu görevi üstlenmeye devam ediyor ancak yakın gelecekte görevinden ayrılmayı planladığını söylüyor.
2023 F1 sezonu için sadece üç boş koltuk kaldı
Zhou Guanyu'nun 2023 yılında Alfa Romeo'da yarışacağının kesinleşmesin ardından gridde sadece üç boş koltuk kaldı.
Komatsu: "Magnussen'in zihniyeti iki yıl öncesinden çok farklı"
Haas mühendisi Ayao Komatsu, Kevin Magnussen'in Haas'a önceki 2020'deki son sezonundan tamamen farklı bir tavır sergileyerek geri döndüğünü söylüyor.
Pirelli: "Singapur'da arka lastikler kritik olacak"
Pirelli'den Mario Isola, arka lastik aşınmasının Singapur GP için büyük önem taşıyacağı görüşünde.