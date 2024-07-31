Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Piastri'nin Formula 1'deki yükselişi devam ediyor

Oscar Piastri, son dört yarışta 80 puan toplayarak bu alanda zirvede yer alıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

McLaren'in genç yıldızı Oscar Piastri, son haftalardaki performansı ile Formula 1'deki en formda pilotlar arasında yer alıyor.

Oscar Piastri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile birlikte, son 4 yarış yarış hafta sonunda toplamda 80 puan elde eden iki pilottan biri oldu ve Formula 1'deki yükselişine güçlü şekilde devam etti.

Son yarışlarda takım arkadaşı Lando Norris'e de üstünlük sağlayan Avusturalyalı genç yıldız, son haftalardaki performansı hakkında şunları söyledi: "Son birkaç hafta benim açımdan çok güçlü geçti."

"Aslında tüm sezon oldukça iyiydi. Yılın ortasında Japonya, Çin ve Barcelona gibi birkaç zorlu hafta sonumuz oldu, ama diğer yarışlar oldukça güçlüydü."

"Bazı yarışlarda ilginç pist limit cezaları veya kazalar gibi şeyler yaşadık."

"Yine de son birkaç hafta sonunu toparlayabildim."

"Geçen yıla göre de bir adım ileriye gittiğimi düşünüyorum çünkü geçen sezon bu tür yarışlarda zorlanıyordum."

" İyi bir ilerleme kaydettim. Araç da çok hızlı, bu yüzden güzel bir ivme yakaladığımı düşünüyorum."

"Ama bunun çok hızlı şekilde tersine dönebileceğini de biliyorum. Bu yüzden üzerine koymaya devam edeceğim."

"Güçlü bir noktada olduğumu hissediyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Sonraki haber Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Verstappen: "Eskisi gibi dominant olamayacağız"

Verstappen: "Eskisi gibi dominant olamayacağız"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Eskisi gibi dominant olamayacağız"
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Formula 1
Belçika GP
Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Oscar Piastri
Daha fazlası
Oscar Piastri
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Formula 1
Belçika GP
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"
Stella: "Piastri'nin pit-stop hatası zafer mücadelesinde pahalıya mâl oldu"

Stella: "Piastri'nin pit-stop hatası zafer mücadelesinde pahalıya mâl oldu"

Formula 1
Belçika GP
Stella: "Piastri'nin pit-stop hatası zafer mücadelesinde pahalıya mâl oldu"
Marko: "Piastri, mental olarak Norris'ten daha güçlü"

Marko: "Piastri, mental olarak Norris'ten daha güçlü"

Formula 1
Belçika GP
Marko: "Piastri, mental olarak Norris'ten daha güçlü"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren Spa'da tanıttığı yeni arka kanadıyla, aracında izleyeceği konsepte dair ipuçları verdi

McLaren Spa'da tanıttığı yeni arka kanadıyla, aracında izleyeceği konsepte dair ipuçları verdi

Formula 1
Belçika GP
McLaren Spa'da tanıttığı yeni arka kanadıyla, aracında izleyeceği konsepte dair ipuçları verdi
McLaren, Spa start hatasının ardından Norris'in “kaçırdığı fırsatları” ele alacak

McLaren, Spa start hatasının ardından Norris'in “kaçırdığı fırsatları” ele alacak

Formula 1
Belçika GP
McLaren, Spa start hatasının ardından Norris'in “kaçırdığı fırsatları” ele alacak
Norris: "Aptalca hatalar yüzünden puan kaybediyorum"

Norris: "Aptalca hatalar yüzünden puan kaybediyorum"

Formula 1
Belçika GP
Norris: "Aptalca hatalar yüzünden puan kaybediyorum"

Son Haberler

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MGP MotoGP
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

F1 Formula 1
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye