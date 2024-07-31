Piastri'nin Formula 1'deki yükselişi devam ediyor

McLaren'in genç yıldızı Oscar Piastri, son haftalardaki performansı ile Formula 1'deki en formda pilotlar arasında yer alıyor.



Oscar Piastri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile birlikte, son 4 yarış yarış hafta sonunda toplamda 80 puan elde eden iki pilottan biri oldu ve Formula 1'deki yükselişine güçlü şekilde devam etti.



Son yarışlarda takım arkadaşı Lando Norris'e de üstünlük sağlayan Avusturalyalı genç yıldız, son haftalardaki performansı hakkında şunları söyledi: "Son birkaç hafta benim açımdan çok güçlü geçti."



"Aslında tüm sezon oldukça iyiydi. Yılın ortasında Japonya, Çin ve Barcelona gibi birkaç zorlu hafta sonumuz oldu, ama diğer yarışlar oldukça güçlüydü."



"Bazı yarışlarda ilginç pist limit cezaları veya kazalar gibi şeyler yaşadık."



"Yine de son birkaç hafta sonunu toparlayabildim."



"Geçen yıla göre de bir adım ileriye gittiğimi düşünüyorum çünkü geçen sezon bu tür yarışlarda zorlanıyordum."



" İyi bir ilerleme kaydettim. Araç da çok hızlı, bu yüzden güzel bir ivme yakaladığımı düşünüyorum."



"Ama bunun çok hızlı şekilde tersine dönebileceğini de biliyorum. Bu yüzden üzerine koymaya devam edeceğim."



"Güçlü bir noktada olduğumu hissediyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images