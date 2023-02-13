Piastri'nin çaylak sezonundan ciddi beklentileri yok

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Tartışmalı bir sürecin ardından Alpine akademisinden ayrılan ve McLaren ile anlaşan Piastri, hiç şüphesiz ki çaylak sezonu boyunca dikkatleri üstüne çekecek.

Zirveye dönmeye çalışan tarihi bir takımla mücadele etmeye hazırlanan Piastri'nin takım arkadaşı ise genç yaşına rağmen şimdiden kendini kanıtlayan Lando Norris.

MCL60'ın lansmanında konuşan Piastri, "McLaren pilotu olmak benim için gerçek bir ayrıcalık, böylesine önemli bir geçmişe sahip bir takımın parçası olmak gerçekten bir onur."

"Bu yıl 60. yılımız ve bu sabah takım tarihini incelemek gerçekten çok özeldi. Yani evet, bu benim için gerçek bir ayrıcalık. Açıkçası oldukça rekabetçi bir konumdayız, zirveye geri dönmeye çalışıyoruz ve hedefimiz de bu." dedi.

Çaylak sezonundan beklentileri sorulan Piastri, "Sonuçlar açısından net bir beklentim yok, açıkçası öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışacağım.

"Beklentiler biraz da takım olarak nerede olduğumuza bağlı, bu yüzden mümkün olduğunca çabuk öğrenmenin ve hızlanmanın benim için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bir süredir yarışmadığım için başlangıçta biraz paslanmış hissedebilirim, dolayısıyla hızla alışmaya çalışacağım ve kalan her şey benim için bir bonus olacak."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Piastri için en büyük sorun, kendisinin de söylediği gibi, bir süredir yarışmıyor olması. Bunun yanı sıra iyi bildiği Alpine'den yabancısı olduğu McLaren'a geçiş de bir diğer faktör.

Tüm bu faktörlerin ışığında testlerin önem taşıyıp taşımadığı sorulan Piastri, "Evet, açıkçası araca alışmak için çok fazla zaman yok."

"Bunun yanı sıra araç takım için de yeni, dolayısıyla mühendisler aracı daha iyi tanımak için bir program yürütmek isteyeceklerdir."

"Bir çaylak olarak bu süreç benim için daha zor, ancak bunun yüzleşmem gereken zorluklardan sadece biri olduğunu düşünüyorum. Eminim ki takımla birlikte mümkün olduğunca çabuk hızlanmaya ve o bir buçuk gün içinde öğrenebileceğimiz kadar çok şey öğrenmeye çalışacağız."

Son olarak Alpine ile çıkacağı antrenman seanslarının kaçmasına üzülüp üzülmediği ve Alpine günlerine eski bir anı gibi bakıp bakmadığı sorulan Piastri, iki soruya da net cevaplar verdi.

Piastri, "Antrenman seanslarının kaçmasının öğrenme sürecimi çok fazla etkilediğini düşünmüyorum. Bence bir seanstan elde edebileceğiniz öğrenme sınırlıdır."

"Çıkacağınız antrenman hafta sonunun sadece ilk seansı, sıralama turları söz konusu olduğunda bazı farklılıklar var. Abu Dabi'deki test gününün çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum."

"Sorunun ikinci kısmına gelince, bence bu artık köprünün altından çok sular aktı. McLaren'daki kariyerimin başlangıcına odaklanmış durumdayım ve çok çalışıp mümkün olduğunca çabuk hızlanmaya çalışıyorum." dedi.