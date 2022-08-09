Piastri' için "hem Alpine, hem McLaren ile kontrat imzaladı" iddiası

Haberi dinle

2021 Formula 2 şampiyonu, henüz ilk yarışına, hatta ilk seansına dahi çıkmamış olmasına rağmen geçtiğimiz hafta boyunca F1 dünyasının gündeminden bir an bile düşmedi, nitekim kendisinin gelecek sezon bir koltuğu boşa çıkan Alpine'de mi, yoksa Daniel Ricciardo'dan memnun olmayan McLaren'da mı yarışacağı sorusu yanıt bekliyor.

Piastri draması, Sebastian Vettel'in emekliliğini duyurması ve sadece dört gün içinde Aston Martin'in Fernando Alonso ile anlaşması ile başladı. Alonso'nun Aston Martin'e geçişi şoke ediciydi, nitekim henüz bir gece önce takıma "yeni sözleşme için görüşmelerin iyi geçtiğini" söylemişti.

Yine de bu haber Piastri'yi kaybetmek istemeyen Alpine'i pek etkilemedi ve Fransız takım sadece bir gün sonra Piastri'nin gelecek sezondan itibaren kendileriyle yarışacağını duyurdu. Fakat bu duyuru yaklaşık 3 saat sonra bizzat Piastri'nin kendisi tarafından yalanlandı!

Genç pilotun tepkisinin sebebi olarak, menajeri Mark Webber ile birlikte olası bir McLaren koltuğunu kovalamaları gösteriliyor -ki bunu başarmış gibiler, nitekim son haberlere göre takım Ricciardo'ya 2023'te kendisiyle yola devam edilmeyeceğini açıklamış vaziyette.

Alpine ise yaklaşık 4 senedir üstüne yatırım yaptıkları Piastri'nin haklarına sahip olduklarını iddia ediyor -Fransız motor sporları sitesi Auto Hebdo'nun kararına göre bu kanıtlanmış vaziyette.

Ancak aynı siteye göre ciddi bir sorun mevcut: McLaren da Piastri ile sözleşme imzalamış durumda!

Tüm sözleşmelerin yasallığı ile ilgilenen Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun konuyu araştırdığını bildiren Auto Hebdo, kurulun her iki sözleşmeyi de geçerli bulduğunu bildiriyor.

Dolayısıyla an itibariyle soruşturma tıkanmış durumda ve iki taraftan biri sözleşmesinden feragat etmeyi kabul etmezse, mesele yasal yollardan çözülecek.

Konu hakkında birçok röportaj veren ve kendisine yaptıkları onca yatırımın ardından "Piastri'nin sadakatsizliğine şaşırdığını" belirten Otmar Szafnauer de geçtiğimiz günlerde Reuters'e verdiği bir röportajda, "Yapacağımız şey %90 Yüksek Mahkeme'ye gitmek olacak, bundan eminim." demişti.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images