Piastri'den FIA'ya mesaj: "Artık Monako GP sonucunu değiştiremezsiniz"

Enstone merkezli Alpine takımı, Pierre Gasly'nin Monako Grand Prix'sinde aldığı iki adet beş saniyelik zaman cezasının ardından FIA'ya yeniden inceleme hakkı başvurusunda bulunmuştu.

Fransız pilot, Monte Carlo sokaklarında yarışı podyum pozisyonunda tamamlamış ancak pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle aldığı cezalar sonucunda yedinciliğe gerilemişti.

yarışta pit yolu hız ihlali nedeniyle ceza alan beş pilottan biriydi. Takım arkadaşı Franco Colapinto'nun yanı sıra Lewis Hamilton, George Russell ve Oscar Piastri de 60 km/s'lik pit yolu hız limitini aştıkları gerekçesiyle ceza almıştı.

Monako'nun pit girişiyle ilgili kendine özgü koşullar nedeniyle hız ölçüm sisteminin hatalı sonuçlar ürettiği yönündeki tartışmalar son günlerde padoğun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Gasly, yarış sırasında bir kez daha pite girmediği için iki ayrı beş saniyelik cezasını damalı bayrak sonrasında çekmiş ve pist üzerinde üçüncü sırada bitirdiği yarışı resmi sonuçlarda yedinci sırada tamamlamıştı.

FIA açısından sorunu karmaşık hale getiren nokta ise Piastri, Hamilton ve Russell gibi diğer pilotların cezalarını yarış sırasında çekmiş olması.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Özellikle Russell'ın yarışı, aldığı cezanın ardından yaşanan diğer olaylarla birlikte tamamen raydan çıkmış ve Mercedes pilotu puansız kalmıştı.

Bu nedenle FIA'nın olası bir düzeltme yapması durumunda yalnızca Gasly'nin yarış süresinden 10 saniye silmesi yeterli olmayacak. Çünkü diğer pilotların ceza çekmesi yarışın geri kalanının stratejik akışını doğrudan etkiledi.

Basın mensuplarına konuşan Oscar Piastri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yarış sırasında bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı."

"Normalde bir yarışta bir ya da en fazla iki pilot pit yolu hız cezası alabilir. Ama yedi ya da sekiz pilotun ceza alması, her ne kadar sayı tam olarak kaç olursa olsun, normal değildi."

"Bu üzücü çünkü bir şekilde yarış sonucunu etkilediği açık."

"Ben de ceza aldım ve eğer o cezayı çekmek zorunda olmasaydım bir kez daha pit stop yapmazdım."

Ancak Alpine'ın yeniden inceleme talebinin temel amacı doğrudan yarış sonucunu değiştirmekten ziyade, Gasly'nin neden ve nasıl ceza aldığını ortaya çıkarmak.

Yarış sonucunun değiştirilmesi hedeflenseydi, protesto ya da temyiz süreci daha uygun bir yol olabilirdi.

Yine de Monako Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Piastri, bu kadar geç bir aşamada sonuçların değiştirilmesinin doğru olmayacağını düşünüyor.

"Artık yarış sonucunu değiştiremezler çünkü yarış sırasında verilen cezalar doğrultusunda çok fazla stratejik karar alındı."

"Ama bu tür şeylerin yaşanmaması gerekiyor."