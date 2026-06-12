Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Piastri'den FIA'ya mesaj: "Artık Monako GP sonucunu değiştiremezsiniz"

Oscar Piastri, FIA'nın Alpine'ın yeniden inceleme talebiyle ilgili vereceği karar öncesinde Monako Grand Prix'sinin sonucunun artık değiştirilemeyeceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Enstone merkezli Alpine takımı, Pierre Gasly'nin Monako Grand Prix'sinde aldığı iki adet beş saniyelik zaman cezasının ardından FIA'ya yeniden inceleme hakkı başvurusunda bulunmuştu.

Fransız pilot, Monte Carlo sokaklarında yarışı podyum pozisyonunda tamamlamış ancak pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle aldığı cezalar sonucunda yedinciliğe gerilemişti.

yarışta pit yolu hız ihlali nedeniyle ceza alan beş pilottan biriydi. Takım arkadaşı Franco Colapinto'nun yanı sıra Lewis Hamilton, George Russell ve Oscar Piastri de 60 km/s'lik pit yolu hız limitini aştıkları gerekçesiyle ceza almıştı.

Monako'nun pit girişiyle ilgili kendine özgü koşullar nedeniyle hız ölçüm sisteminin hatalı sonuçlar ürettiği yönündeki tartışmalar son günlerde padoğun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Gasly, yarış sırasında bir kez daha pite girmediği için iki ayrı beş saniyelik cezasını damalı bayrak sonrasında çekmiş ve pist üzerinde üçüncü sırada bitirdiği yarışı resmi sonuçlarda yedinci sırada tamamlamıştı.

FIA açısından sorunu karmaşık hale getiren nokta ise Piastri, Hamilton ve Russell gibi diğer pilotların cezalarını yarış sırasında çekmiş olması.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Özellikle Russell'ın yarışı, aldığı cezanın ardından yaşanan diğer olaylarla birlikte tamamen raydan çıkmış ve Mercedes pilotu puansız kalmıştı.

Bu nedenle FIA'nın olası bir düzeltme yapması durumunda yalnızca Gasly'nin yarış süresinden 10 saniye silmesi yeterli olmayacak. Çünkü diğer pilotların ceza çekmesi yarışın geri kalanının stratejik akışını doğrudan etkiledi.

Basın mensuplarına konuşan Oscar Piastri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yarış sırasında bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı."

"Normalde bir yarışta bir ya da en fazla iki pilot pit yolu hız cezası alabilir. Ama yedi ya da sekiz pilotun ceza alması, her ne kadar sayı tam olarak kaç olursa olsun, normal değildi."

"Bu üzücü çünkü bir şekilde yarış sonucunu etkilediği açık."

"Ben de ceza aldım ve eğer o cezayı çekmek zorunda olmasaydım bir kez daha pit stop yapmazdım."

Ancak Alpine'ın yeniden inceleme talebinin temel amacı doğrudan yarış sonucunu değiştirmekten ziyade, Gasly'nin neden ve nasıl ceza aldığını ortaya çıkarmak.

Yarış sonucunun değiştirilmesi hedeflenseydi, protesto ya da temyiz süreci daha uygun bir yol olabilirdi.

Yine de Monako Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Piastri, bu kadar geç bir aşamada sonuçların değiştirilmesinin doğru olmayacağını düşünüyor.

"Artık yarış sonucunu değiştiremezler çünkü yarış sırasında verilen cezalar doğrultusunda çok fazla stratejik karar alındı."

"Ama bu tür şeylerin yaşanmaması gerekiyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton'dan Leclerc'in fren kararına yanıt: "Benim için hiçbir şey değişmez"
Sonraki haber Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Norris: "Şampiyon olmam neredeyse imkansız"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Norris: "Şampiyon olmam neredeyse imkansız"

Hamilton: "Başkasının hatasıyla değil, saf performansla kazanmak istiyoruz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Başkasının hatasıyla değil, saf performansla kazanmak istiyoruz"

Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Son Haberler

FIA Başkanı'ndan net hedef: 2031'e kadar F1 araçları 140 kg hafifleyecek

Formula 1
F1 Formula 1
FIA Başkanı'ndan net hedef: 2031'e kadar F1 araçları 140 kg hafifleyecek

Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Piastri'den FIA'ya mesaj: "Artık Monako GP sonucunu değiştiremezsiniz"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri'den FIA'ya mesaj: "Artık Monako GP sonucunu değiştiremezsiniz"

Hamilton'dan Leclerc'in fren kararına yanıt: "Benim için hiçbir şey değişmez"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton'dan Leclerc'in fren kararına yanıt: "Benim için hiçbir şey değişmez"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle