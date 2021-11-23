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Formula 1 Haberler

Piastri: "Alfa'nın Zhou'yla anlaşmasına yönelik eleştiriler adil değil"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Oscar Piastri, Alfa Romeo'nun Guanyu Zhou ile anlaşmasına yönelik eleştirilerin "adil olmadığını" ve eski Alpine akademi sürücüsünün gelecek yıl iyi bir iş çıkaracağını düşünüyor.

Piastri: "Alfa'nın Zhou'yla anlaşmasına yönelik eleştiriler adil değil"

Formula 2 şampiyona lideri Piastri, gelecek sezon için olası bir Alfa Romeo geçişiyle ilişkilendiriliyordu ancak geçen hafta, 2022'de Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olarak Zhou'nun yarışacağı açıklandı.

Zhou'nun Alfa Romeo'ya finansal destek getirdiği biliniyordu ve takımdan ayrılacak olan Antonio Giovinazzi sosyal medyada, F1'in "para söz konusu" olduğunda "acımasız" olabileceğini söyledi.

Motorsport.com tarafından Katar'daki bir medya oturumu sırasında Zhou'nun geçişi hakkındaki düşünceleri sorulan Piastri, Çinli sürücüyü aldığı eleştirilere karşı savundu.

Piastri, "Açıkçası sosyal medyada ve diğer yerlerde birçok olumsuzlukla baş etti. Dürüst olmak gerekirse bunların çoğu adil değil."

"Tamam, arkasında biraz finansal destek getirdiğini biliyoruz ancak durumu kötü değil."

"Şampiyonada ikinci, benimle aynı sayıda galibiyete sahip ve yılın ilk bölümünde şampiyonada liderdi. Kesinlikle hiçbir sonuç alamadan gelmiyor."

"Bence Valtteri'ye karşı zorlanacak. Valtteri'nin çok güçlü bir takım arkadaşı olacağını düşünüyorum."

"Ancak nasıl olacağını görmek için heyecanlıyım ve bence çok iyi bir iş çıkaracak." dedi.

Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1

Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri şu anda sezonun bitmesine iki ayak kala, F2 sürücüler şampiyonasında Zhou'nun 36 puan önünde lider durumda yer alıyor.

Piastri ve Zhou, Alpine Akademisi'nin iki üyesi. Piastri, gelecek yıl Alpine'nin yedek pilotu olacak ve rolüne odaklanmak için yarışsız bir yıl geçirmeye hazırlanıyor.

Zhou'nun, gelecek yıl Alfa Romeo'ya katıldığında, Alpine ile bağlarını koruması ve takımın önde gelen genç sürücüsü Piastri'nin yolunu açması beklenmiyor.

Piastri, "Bence bu da kesinlikle başka bir bakış açısı."

"Bence, aynı zamanda üretici olan Alpine gibi büyük bir takımda, finansal yönün o kadar da büyük bir faktör olmadığını ummak isterim."

"Yani ileriye dönük olarak, bunun nasıl bir rol oynayacağını bilmiyorum."

"Ancak sanırım bazı yönlerden, Zhou'nun resmin biraz dışında kalması iyi." dedi.

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