Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir

Alfa Romeo, gelecek yıl Formula 1'deki boş kalan son koltuk olduğu için, takım patronu Fred Vasseur'ün tabiriyle "lüks" bir probleme sahip.

Bu da Alfa Romeo'yu, yüklü miktarda ödemeler yapmaya hazır Zhou gibi bir çok sürücünün istediği bir koltuk yapıyor.

Formula 2'deki üçüncü sezonunu geçiren Zhou, bu gibi serilerde artık yarışmayacağını, 2022'de burada olmayacağını belirtmişti.

Bunun yerine Çinli sürücü, gerekli ödemeleri yapmaya hazır sponsorları ile Formula 1'e yükselmek istiyor.

Ancak ödeme iyi görünse de Zhou, anlaşmanın süresi gibi Alfa Romeo'nun karşılamak istemediği taleplerde bulunuyor.

İsviçre yayın kuruluşu Bliss'e göre Zhou üç yıllık bir anlaşma talep ediyor ancak Vasseur gelecek yıl Sauber çaylağı Theo Pourchaire'yi almak istediği için kendisiyle sadece 2022 için bir anlaşma imzalamak istiyor.

Bu iddia ilk defa ortaya atılmadı ancak son zamanlarda, Alfa Romeo'nun Piastri'yi pazarlık için bir koz olarak kullandığı söyleniyor.

Podium: Race winner Oscar Piastri, Prema Racing, second place Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, third place Dan Ticktum, Carlin Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Alfa Romeo, Zhou ile kendi şartlarında bir anlaşma imzalayamazsa, Alpine'ın çaylak sürücüsünü değerlendireceklerini açıklamıştı. Bu yüzden Blick, Piastri'nin, Zhou'nun gride katılma şansını 'tehdit' ettiğini söyledi.

Avustralyalının, geçtiğimiz yıl Formula 3'ü Pourchaire'in önünde tamamlayarak şampiyonluğu aldığı ve bu sene de Formula 2 şampiyonasında Zhou'nun 142 puanına kıyasla 178 puan ile liderliği koruduğu düşünülürse, Alfa Romeo'nun Piastri ile anlaşması hiç de zor olmayacak.

Vasseur, Auto Motor und Sport'a, bir karar vermeden önce Abu Dhabi'de Formula 2'nin tamamlanmasını beklemekten mutlu olacağını söyledi ve bu durumu "lüks bir problem" olarak değerlendirdi.

Vasseur, "Önümüzdeki iki yarın Aralık ayına kadar gerçekleşmeyecek."

"Kimin şampiyon olacağını şu anda tahmin edemeyiz." dedi.

Ancak Piastri, gelecek yıl Formula 1'de yarışmaktansa Alpine'in yedek sürücüsü olma şansının daha yüksek olduğunu söyledi.

Piastri, Motorsport.com'a "Alfa koltuğunu heyecanla bekliyorum."

"Ancak pek olası görünmüyor."

"Gerçekçi olursak en mantıklı seçenek gelecek yıl Alpine için yedek sürücü olmak ve simülatörde takım ile birlikte çalışarak, 2023 için koltuk almaya çalışmak olacak."

"Kenarda bir geçirmenin problem olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki en iyi seçenek değil ama bu, birçok sürücünün başına geldi." dedi.