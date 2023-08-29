Piastri: "Yeteneğime, araca ve takıma olan güvenim hâlâ çok yüksek"
Oscar Piastri, sezonun ilk bölümünde 'araçla kaynaşmak' için çok fazla şey öğrendiğinden bahsediyor.
McLaren için Zandvoort'taki hafta sonu oldukça iyi başlamıştı. Lando Norris cuma günkü ikinci antrenman seansında zirveye yerleşirken, cumartesi günkü sıralama turlarında ikinci sırayı elde etmişti. Takım arkadaşı Piastri ise sıralamada sekizinci sıradaydı.
Olaylarla dolu geçen yarışın ardından Norris günü yedinci sırada kapatırken, Piastri damalı bayrağı dokuzuncu sırada geçti.
Piastri, kaotik bir yarış geçirmelerine rağmen iki araçla da puan elde edebildikleri için memnun olduğunu belirtti.
Piastri, "Kesinlikle kaotik bir yarıştı."
"Bence iki aracın da puan elde etmesi ve tek parça halinde olması oldukça iyiydi."
"Sanırım biraz daha fazlasını yapabileceğimiz birkaç fırsat yakaladık. Ayrıca benim tarafımdan yapılan birkaç hata da kesinlikle amacımıza yardımcı olmadı."
Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pits
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ama evet, öğrenecek çok şey var. Sanırım benim için çok fazla çılgın yarış yaşadık, ama bunların hepsi öğrenmenin bir parçası."
"Yani evet, keşke tekrar yapabilseydim dediğim birkaç şey var ama genel olarak böyle çılgın bir öğleden sonra birkaç puan almak çok da kötü değil."
"Sanırım sezonun ilk bölümünde, yarış ve araçla kaynaşmak açısından hâlâ öğrenmem gereken çok şey vardı."
"Şu anda araçla yılın başında olduğumdan çok daha rahat bir yerde olduğumu hissediyorum."
"Arada birkaç hata yapıyorum ve böyle yarışlarda bunlardan ders çıkarmanın ve ne yapacağımı bilmenin tek yolu bunları tecrübe etmektir. Bu yüzden, bazı alanlarda kesinlikle bir öğrenme eğrisi olduğunu hissediyorum. Ama yeteneğime, araca ve takıma olan güvenim hâlâ çok yüksek." dedi.
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