Prime'a abone ol
Önceki / F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek
Formula 1 / Katar GP Haberler

Piastri, yeni güncellemeleri ilk Norris'in almasını önemsemiyor

Oscar Piastri, ilk senesinde olduğu göz önüne alındığında yeni güncellemeleri tecrübeli Lando Norris'in almasını anlıyor.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Bu sezon ikinci en iyi takım olmak için mücadele eden Mercedes, Ferrari, Aston Martin ve McLaren arasında büyük bir performans dengesi vardı.

Woking merkezli McLaren, bu yıl getirdiği güncellemeler sayesinde en büyük adımı atan takım oldu. Yılın ilk yarışlarında epey geride kalan İngiliz ekip, Avusturya GP hafta sonuna getirilen ilk büyük güncelleme paketiyle büyük bir atılım yaptı.

Sezon boyunca McLaren tarafından getirilen güncellemeler, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin sık sık üst sıralar için mücadele etmesini sağladı.

Fakat pek çok kişi Red Bull Ring ve Singapur'da olduğu gibi sadece bir güncelleme paketi getirildiği zamanlarda, takımın tercihinin her zaman Norris'ten yana olmasını sorguladı.

İngiliz pilot yeni güncellemeleri hep daha önce test ederken, Piastri ikinci yarışta bunu yaptı.

Lando Norris, McLaren MCL60, with aero paint applied

Lando Norris, McLaren MCL60, with aero paint applied

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Takım patronu Andrea Stella bu konuda şöyle diyor: "Monza'dan sonra güncellemelerle ilgili öncelikleri tartıştık."

"En iyi performansı mümkün olan en kısa sürede sunmak önemli. Aracı 0.1-0.2-0.3 saniye daha hızlı hale getirebilecekken bu tür bir güncellemeyi garajda bırakmak mantıklı olmaz."

"Sadece bir pakete sahip olsak da, bunu yapmak çok mantıklı. Biraz hayal kırıklığı yaratsa da herkesin bunun doğru olduğunu anlayacak kadar olgun ve takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum."

Piastri ise Norris'in daha tecrübeli olduğunu bildiği için bu konuda polemiğe girmiyor.

Avustralyalı pilot, "Elbette ikisini de hemen alabilseydik harika olurdu ama Lando'nun onları neden aldığını çok iyi anlıyorum."

"İşleri mümkün olduğunca adil bir seviyede tutmaya çalıştığımızı biliyorum."

"Zandvoort'ta yeni arka kanadı ilk ben aldım, bu yüzden her şeyin tek yönlü olmaması önemli." dedi.

paylaşım
yorumlar

F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Formula 1
Katar GP

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

Formula 1

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek

F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek

Formula 1
Katar GP

F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek

Son Haberler

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

F1 Formula 1
Katar GP

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

F1 Formula 1

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

F1, 2026'da ağırlığı azaltmak için 18 inç janttan vazgeçebilir!

F1, 2026'da ağırlığı azaltmak için 18 inç janttan vazgeçebilir!

F1 Formula 1
Katar GP

F1, 2026'da ağırlığı azaltmak için 18 inç janttan vazgeçebilir! F1, 2026'da ağırlığı azaltmak için 18 inç janttan vazgeçebilir!

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

F1 Formula 1

Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol