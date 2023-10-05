Piastri, yeni güncellemeleri ilk Norris'in almasını önemsemiyor
Oscar Piastri, ilk senesinde olduğu göz önüne alındığında yeni güncellemeleri tecrübeli Lando Norris'in almasını anlıyor.
Bu sezon ikinci en iyi takım olmak için mücadele eden Mercedes, Ferrari, Aston Martin ve McLaren arasında büyük bir performans dengesi vardı.
Woking merkezli McLaren, bu yıl getirdiği güncellemeler sayesinde en büyük adımı atan takım oldu. Yılın ilk yarışlarında epey geride kalan İngiliz ekip, Avusturya GP hafta sonuna getirilen ilk büyük güncelleme paketiyle büyük bir atılım yaptı.
Sezon boyunca McLaren tarafından getirilen güncellemeler, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin sık sık üst sıralar için mücadele etmesini sağladı.
Fakat pek çok kişi Red Bull Ring ve Singapur'da olduğu gibi sadece bir güncelleme paketi getirildiği zamanlarda, takımın tercihinin her zaman Norris'ten yana olmasını sorguladı.
İngiliz pilot yeni güncellemeleri hep daha önce test ederken, Piastri ikinci yarışta bunu yaptı.
Lando Norris, McLaren MCL60, with aero paint applied
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Takım patronu Andrea Stella bu konuda şöyle diyor: "Monza'dan sonra güncellemelerle ilgili öncelikleri tartıştık."
"En iyi performansı mümkün olan en kısa sürede sunmak önemli. Aracı 0.1-0.2-0.3 saniye daha hızlı hale getirebilecekken bu tür bir güncellemeyi garajda bırakmak mantıklı olmaz."
"Sadece bir pakete sahip olsak da, bunu yapmak çok mantıklı. Biraz hayal kırıklığı yaratsa da herkesin bunun doğru olduğunu anlayacak kadar olgun ve takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum."
Piastri ise Norris'in daha tecrübeli olduğunu bildiği için bu konuda polemiğe girmiyor.
Avustralyalı pilot, "Elbette ikisini de hemen alabilseydik harika olurdu ama Lando'nun onları neden aldığını çok iyi anlıyorum."
"İşleri mümkün olduğunca adil bir seviyede tutmaya çalıştığımızı biliyorum."
"Zandvoort'ta yeni arka kanadı ilk ben aldım, bu yüzden her şeyin tek yönlü olmaması önemli." dedi.
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