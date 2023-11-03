Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Piastri: "Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu"

Oscar Piastri, Sao Paulo GP sıralama turlarında Q3'ün sonunda, çok fazla yol tutuşu kaybı yaşadığını söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Takım arkadaşı Lando Norris ile Q3'e kalmayı başaran Piastri, seansın son turunda hata yaparak spin attı. Bu, Avustralyalı pilotun Q3'ü son sırada tamamlamasına katkıda bulundu.

Piastri, seans sonunda yaşadığı an ile ilgili şunları söyledi: "Çok fazla yol tutuşu kaybettim. Yağmur yağıyor muydu bilmiyorum ama turda zaten çok zorlanıyordum, sanırım herkes aynı durumdaydı."

"Son turda aslında her zaman yaptığım şeyi yaptığımı düşündüm ama doğrudan kaydım."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde

"Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu. Burada her şeyi doğru yapmak ve her şeyi bir araya getirmek çok zor."

"Hava durumu işimizi zorlaştırdı, ama sadece Q3'te neyin yanlış gittiğine bakmamız gerekiyor. Yarın tekrar deneyeceğiz."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"

Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"

Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek" Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"

Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım"

Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım"

Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım" Perez: "Bugün ilk çizgide olmalıydım"

Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"

Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"

Formula 1
Brezilya GP

Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım" Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"

Oscar Piastri
Daha fazlası
Oscar Piastri
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Formula 1
Mexico City GP

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Formula 1
Amerika GP

Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi” Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Piastri: “Russell’ın aldığı ceza onun yararına oldu”

Piastri: “Russell’ın aldığı ceza onun yararına oldu”

Formula 1
Amerika GP

Piastri: “Russell’ın aldığı ceza onun yararına oldu” Piastri: “Russell’ın aldığı ceza onun yararına oldu”

Son Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

F1 Formula 1
Brezilya GP

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

WEC WEC
Bahreyn

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol