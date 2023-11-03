Piastri: "Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu"
Oscar Piastri, Sao Paulo GP sıralama turlarında Q3'ün sonunda, çok fazla yol tutuşu kaybı yaşadığını söyledi.
Takım arkadaşı Lando Norris ile Q3'e kalmayı başaran Piastri, seansın son turunda hata yaparak spin attı. Bu, Avustralyalı pilotun Q3'ü son sırada tamamlamasına katkıda bulundu.
Piastri, seans sonunda yaşadığı an ile ilgili şunları söyledi: "Çok fazla yol tutuşu kaybettim. Yağmur yağıyor muydu bilmiyorum ama turda zaten çok zorlanıyordum, sanırım herkes aynı durumdaydı."
"Son turda aslında her zaman yaptığım şeyi yaptığımı düşündüm ama doğrudan kaydım."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde
"Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu. Burada her şeyi doğru yapmak ve her şeyi bir araya getirmek çok zor."
"Hava durumu işimizi zorlaştırdı, ama sadece Q3'te neyin yanlış gittiğine bakmamız gerekiyor. Yarın tekrar deneyeceğiz."
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