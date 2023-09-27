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Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

McLaren pilotu Oscar Piastri, lastik aşınması ve tempo gibi geliştirmesi gereken noktalar olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, congratulates Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

McLaren'ın genç yeteneği, geçen hafta sonu Japonya'da güçlü bir sıralama turları geçirdi ve ilk çizgiyi almayı başardı.

Fakat pazar günkü yarışta, Lando Norris'ten açıkça daha yavaştı.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Piastri, bundan ötürü hem mutlu hem de üzgündü.

Şöyle konuştu: "Bu benim için özel bir haftaydı. Sözleşmenin uzatıldığının açıklanması, ilk çizgiyi almak ve ardından podyuma çıkmak... Tüm bunlar harika! Hâlâ öğrenecek ve geliştirecek çok şeyim var ama şimdilik anın tadını çıkarıyorum."

"Hangi pist olursa olsun ilk podyum her zaman özel olacaktır. Yarışta daha iyisini yapabilirdim, bu açıdan bakıldığında yapmam gereken işler var. Ama ilk podyum gerçekten güzel."

"Bazı anlarda yeterince hızlı değildim. Lastik aşınmasının yüksek olduğu pistlerdeki tempo, üzerinde çalışmam gereken en önemli şey."

"Alt kategorilerde böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla öğrenmenin tek yolu böyle yarışmak. Bu yarışı tekrar yapma şansım olsaydı, bazı şeyleri farklı yapardım. Fakat bu da öğrenme sürecinin bir parçası."

"Podyumda bitirebildiğimizi bilmek güzel ama daha fazlası gelecek gibi hissediyorum."

Neyi farklı yapabileceği sorusuna Piastri, "İyi başladım ama startın ikinci aşamasında gaza biraz fazla yüklendim, Lando'nun dış taraftan Max'e yaklaştığını gördüm ve üçüncü kalmaya karar verdim. O noktada en güvenli seçenek buydu."

"Yarışın belirli anlarında lastik aşınmasını ve tempoyu doğru şekilde kontrol edemedim."

"İlk bölümde herkesin çok yavaş gittiğini düşündüm ve tempoyu arttırmaya çalıştığımda lastikler daha hızlı gitmeme izin vermedi. Bu açıdan üzerinde çalışılması gereken çok şey var."

"Dediğim gibi, neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamak için sadece pist üstünde çalışmak gerekiyor."

"Sıralama tempomu arttırdım ama yarış temposu üzerinde çalışılması gerekiyor."

Oscar Piastri, McLaren, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor

Oscar Piastri, McLaren, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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