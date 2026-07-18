Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Pazar günkü ana yarışta pilotları bekleyen enerji yönetimi stratejilerini değerlendiren Avustralyalı pilot, şu ifadeleri kullandı: "Spa pistinin karakteri, batarya kullanımını son derece kritik bir noktaya taşıyacak.”

“Herkesin beşinci viraja gelene kadar bataryasındaki tüm enerjiyi sonuna kadar harcayacağından yüzde 99 eminim. Yani hepimiz bataryanın en alt sınırına inmiş olacağız.”

“Tabii ki yarışın devamında enerji stratejisiyle fark yaratmak mümkün olabilir. Eğer rakiplerinizi doğru yerde, doğru batarya ayarlarıyla yakalarsanız ciddi avantaj elde edebilirsiniz.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Diğer taraftan, hiç kimseyi geçemeden tüm bataryayı boş yere harcayıp kendinizi çok zor bir duruma sokma riskiniz de var. Tutturması oldukça güç bir denge olacak ama yine de Silverstone'a kıyasla biraz daha normal bir yarış göreceğimizi tahmin ediyorum. Batarya yönetimi çok kritik olacak."

Yeni nesil araçlarla birlikte virajlardaki motor gücü dengesizliğine ve sürüş zorluklarına da değinen Piastri, yarışta dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi: "Pist üstündeki çakıl taşlarının pazar günü bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.”

“Sıralama turlarında sınırları zorladığımız için çakıllar piste taşındı ama yarışta araçlar geçtikçe pist zaten kendi kendini temizleyecektir. Biri çok büyük bir kaza yapmadığı sürece sorun olmaz.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Yarışın asıl zor kısmı bu yıl viraj çıkışlarında elde ettiğimiz güç miktarının sürekli değişmesi olacak.”

“Bazı yerlerde sadece içten yanmalı motor devrede kalıyor. Bu yüzden bir virajdan yaklaşık 1000 beygir güçle çıkarken, bir diğerinden 550 ya da 600 beygirle ayrılabiliyorsunuz.”

“Yarışırken buna adapte olmak ve zihninizde oturtmak gerçekten çok zor. Kesinlikle geçmiş yıllara kıyasla çok daha farklı ve zorlayıcı bir Spa yarışı bizi bekliyor."