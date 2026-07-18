Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Oscar Piastri, pazar günkü yarışta enerji yönetiminin kritik olacağını belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pazar günkü ana yarışta pilotları bekleyen enerji yönetimi stratejilerini değerlendiren Avustralyalı pilot, şu ifadeleri kullandı: "Spa pistinin karakteri, batarya kullanımını son derece kritik bir noktaya taşıyacak.”

“Herkesin beşinci viraja gelene kadar bataryasındaki tüm enerjiyi sonuna kadar harcayacağından yüzde 99 eminim. Yani hepimiz bataryanın en alt sınırına inmiş olacağız.” 

“Tabii ki yarışın devamında enerji stratejisiyle fark yaratmak mümkün olabilir. Eğer rakiplerinizi doğru yerde, doğru batarya ayarlarıyla yakalarsanız ciddi avantaj elde edebilirsiniz.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Diğer taraftan, hiç kimseyi geçemeden tüm bataryayı boş yere harcayıp kendinizi çok zor bir duruma sokma riskiniz de var. Tutturması oldukça güç bir denge olacak ama yine de Silverstone'a kıyasla biraz daha normal bir yarış göreceğimizi tahmin ediyorum. Batarya yönetimi çok kritik olacak."

Yeni nesil araçlarla birlikte virajlardaki motor gücü dengesizliğine ve sürüş zorluklarına da değinen Piastri, yarışta dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi: "Pist üstündeki çakıl taşlarının pazar günü bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.” 

“Sıralama turlarında sınırları zorladığımız için çakıllar piste taşındı ama yarışta araçlar geçtikçe pist zaten kendi kendini temizleyecektir. Biri çok büyük bir kaza yapmadığı sürece sorun olmaz.”

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Yarışın asıl zor kısmı bu yıl viraj çıkışlarında elde ettiğimiz güç miktarının sürekli değişmesi olacak.” 

“Bazı yerlerde sadece içten yanmalı motor devrede kalıyor. Bu yüzden bir virajdan yaklaşık 1000 beygir güçle çıkarken, bir diğerinden 550 ya da 600 beygirle ayrılabiliyorsunuz.” 

“Yarışırken buna adapte olmak ve zihninizde oturtmak gerçekten çok zor. Kesinlikle geçmiş yıllara kıyasla çok daha farklı ve zorlayıcı bir Spa yarışı bizi bekliyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Leclerc: "Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"

Son Haberler

Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Yarışta batarya yönetimi çok kritik olacak"

Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Sıralamada kullandığım araç, daha farklı hissettiriyordu"

Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle