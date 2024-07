Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Macaristan GP'sinde kariyerinin ilk galibiyetini elde eden Oscar Piastri, yarışın son turlarında takım arkadaşı Norris'le yaşadığı anları değerlendirdi.



Sky Sports F1'e konuşan genç pilot, şunları söyledi: "Lando'nun yerinde olsaydım, ben de pozisyonumu korumayı düşünebilirdim. Bu tamamen doğal."

"Yine de takıma ve Lando'ya çok güveniyordum. Lando'nun yarış sonunda hızlı olduğu açıktı ancak stratejilerimiz onun öne geçmesine neden oldu. Bu yüzden yarış sonunda yer değiştirme kararı bence adildi."



"Dün gece ve bu sabah, yarışın nasıl olacağı hakkında çok kez konuştuk. Birbirimizle özgürce yarışmamıza ve ilk iki sırada olduğumuz sürece yarışı kazanmaya çalışmamıza izin verildi. Sanırım bunu başardık."



"Benim açımdan, son pit stop'a kadar yarışın ilk yarısında her şeyi doğru yaptım."



"Araçları bu şekilde pite almamızın tek nedeni, farklı stratejilerde olduğumuz içindi ve bu da doğal olarak onun beni geçmesine neden oldu."



"Bence çok iyi planlama, açık ve net tartışmalar, birbirimize güvenmemizi ve saygı duymamızı sağladı. Bu sayede bu tür durumlar hakkında endişelenmemize gerek kalmadı."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, congratulate each other on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images