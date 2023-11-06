Piastri: "Yarışı bir 'test' olarak kullandım"

İlk turdaki olaylarda aracı hasar alan isimlerden birisi olan Oscar Piastri, kırmızı bayrak süreci sayesinde yarışa devam etse de, bir tur geride kaldı.

Yarışı tamamlasa da, eli boş dönen Piastri, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Bugünkü yarış benim için zor geçti."

"İlk virajda frene bastım ve aynaya baktığımda birinin lastiğinin havada uçtuğunu gördüm. Bunun pek iyi görünmediğini düşündüm."

"Ondan sonra bir darbe hissettim, ki bu üzüntü vericiydi. O noktada aslında yarışım bitmişti."

"Yapabileceğim bir şey yoktu. Ancak sıralama turlarında bu tür pozisyonlarda yer aldığınızda, kendinizi riske sokuyorsunuz."

"Pite döndükten sonra yarışa devam edemeyeceğimi düşündüm fakat takımın 20 dakika içinde gösterdiği inanılmaz çaba sayesinde normalde atamayacağım 70 tur attım."

"Bu sayede genel olarak çok şey öğrendim."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Bunun bir test seansı olup olmadığı sorusuna, "Evet, hemen hemen öyle."

"Dünden sonra denemek ve geliştirmek istediğim bazı şeyler vardı. Sanırım bu konuda çok fazla test yaptım. Bazı şeyler başarılı oldu, bazıları olmadı. Fakat böyle şeyleri denemek için elinize nadiren böyle fırsatlar geçer."

"Tabii ki bu fırsatın bu şekilde karşıma çıkmamasını tercih ederdim. Fakat böyle bir fırsat çıktığında, elimizdeki test eksikliğiyle bunu değerlendirmeye çalışmalısınız." cevabını verdi.

Yine de Piastri, elde ettiği sonuçtan çok mutlu görünmüyor.

"Elbette kötü şanstı fakat aynı zamanda, kendi şansınızı kendiniz yaratırsınız sözünün de çok doğru olduğunu düşünüyorum."

"Şahsen Cuma günü olması gerektiği kadar iyi bir performans gösteremediğimizi düşünüyorum."

"Bu beni 10. sıraya yerleştirdi ve beni bu tür şeyler yaşama konusunda daha fazla riske soktu."

"Yani Lando'nun başladığı yerden ya da daha önden başlamış olsaydım, o kazayı yaşamazdım."

"Kendinizi mümkün olan en iyi konuma getirmeye çalışmalısınız."

"Kötü şansı suçlamanın ve geliştirebileceğiniz şeyler üzerinde düşünmemenin anlamı yok."