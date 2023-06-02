Piastri: "Yarış temposunda rekabetçi görünüyoruz"

2023'te şu ana kadar umduğunu bulamayan McLaren, Takımlar Şampiyonası'nda 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu İspanya'da gerçekleşecek Grand Prix'nin cuma günkü antrenman seanslarında Woking ekibi, ortalama sayılabilecek bir gün geçirdi.

Günün ardından Piastri şunları söyledi: "Pistte iyi bir Cuma günü geçirdiğimi hissettim, ilk antrenmandan ikinci antrenmana kadar bazı iyi adımlar attım."

"Sanırım tek tur hızı konusunda yapmam gereken biraz iş var, ancak yarış temposunda oldukça rekabetçi görünüyoruz. Bu nedenle genel olarak bugünkü çalışmadan oldukça memnun olabiliriz."

"Gece boyunca bazı iyileştirmeler yapmaya çalışacağız ve yarınki sıralama seansı öncesinde verilerden bazı dersler çıkaracağım."

Lando Norris de takım arkadaşına takılarak gece boyunca araçta çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Norris, "Monako gibi farklı bir pistten sonra, Barselona'ya alışmam birkaç tur sürdü."

"Başlangıçta araçta biraz zorlandım ama ikinci antrenmanda iyileştik. Aracın hızını biraz daha arttırmak için bu gece incelememiz gereken pek çok şey var."

"Araç fena değil, sadece sürüş üzerinde çalışmamız ve yarınki seanslar öncesinde bir adım ileri gitmemiz gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images