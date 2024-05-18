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Formula 1 Emilia Romagna GP

Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

McLaren'ın genç pilotu Oscar Piastri, Imola'daki sıralamalarda 2. olmasının ardından yarış için de umutlu olduklarını söyledi.

Burhan Güneydaş
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, celebrates his second place in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hafta sonuna güçlü bir giriş yapan McLaren sıralama turlarında da Red Bull'a karşı rekabetçi olabileceğini gösterdi. Oscar Piastri, Verstappen'in ardından ikinci olurken takım arkadaşı Lando Norris ise üçüncü oldu.

Piastri, Pazar günü yapılacak yarışta Red Bull ve Ferrari'ye rağmen kendilerine güvendiklerini ifade etti.

Piastri, "Oldukça iyiydi, son viraj biraz kötüydü ama burada mükemmel bir tur atmak çok ama çok zor. Bu yüzden gerçekten mutluyum. Dün piste çıktığımız andan itibaren araçla gerçekten rahattım."

"Pole pozisyonuna çok yakındım ancak mutluyum. Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu."

"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bence tüm hafta sonu boyunca iyi tempo yakaladık. Elbette Max ve Red Bull'u göz ardı edemeyiz ama kendimize güvenimiz yüksek. Sollama yapmak için uygun bir pist değil ama iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

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