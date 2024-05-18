Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Hafta sonuna güçlü bir giriş yapan McLaren sıralama turlarında da Red Bull'a karşı rekabetçi olabileceğini gösterdi. Oscar Piastri, Verstappen'in ardından ikinci olurken takım arkadaşı Lando Norris ise üçüncü oldu.

Piastri, Pazar günü yapılacak yarışta Red Bull ve Ferrari'ye rağmen kendilerine güvendiklerini ifade etti.

Piastri, "Oldukça iyiydi, son viraj biraz kötüydü ama burada mükemmel bir tur atmak çok ama çok zor. Bu yüzden gerçekten mutluyum. Dün piste çıktığımız andan itibaren araçla gerçekten rahattım."

"Pole pozisyonuna çok yakındım ancak mutluyum. Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu."

"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bence tüm hafta sonu boyunca iyi tempo yakaladık. Elbette Max ve Red Bull'u göz ardı edemeyiz ama kendimize güvenimiz yüksek. Sollama yapmak için uygun bir pist değil ama iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.