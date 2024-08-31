Piastri: "Yarın heyecanlı bir yarış olacak"
Oscar Piastri, gridin birbirine bu kadar yakın olması sebebiyle Monza'daki yarışın heyecanlı geçeceğini düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Cumartesi günü gerçekleşen İtalya GP sıralama turlarında McLaren, ilk çizgiyi kapatmayı başardı.
Lando Norris pole pozisyonunu elde ederken, takım arkadaşı Piastri 0.109 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.
Seansın ardından verdiği demeçte Avustralyalı pilot, performansının yeterince iyi olmadığını açıkça dile getirirken, yine de McLaren takım çalışmasından memnun olduğunu söyledi.
Piastri, "Sanırım bunu bu yıl çok fazla söyledim ama bugün yeterli bir performans göstermedim."
"Ama iyi bir takım çalışması ortaya koyduk. Ön sıralarda yer alacağımız kesin değildi, bu yüzden bunu başarmak harikaydı."
"Bence ikinci sıradan başlamak her zaman en kötü şey değil, yarışta lastikler konusunda ne yapabileceğimize bakacağız."
"Bence birbirine bu kadar yakın bir gridde heyecanlı bir yarış göreceğiz." şeklinde konuştu.
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