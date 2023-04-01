Piastri: "Yarış herkes için zor olacak"

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Cumartesi günkü sıralama turları McLaren pilotları için pek iyi geçmedi. Piastri 1:18.517'lik dereceyle 16. sıraya yerleşirken, Q2'ye kalan takım arkadaşı Lando Norris 1:18.119'lik derecesiyle Pazar günkü yarışa 14. sıradan başlayacak.

Seansın ardından Piastri, sıralama turlarının istediği gibi geçmediğini söyledi.

"Açıkçası istediğim gibi bir seans değildi. Tek bir virajda bütün turum boşa gitti. Yani evet, yazık oldu."

"Ancak yarın elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Yarış için nelerin mümkün olduğu sorulduğunda Piastri, "Dürüst olmak gerekirse kimsenin yeterince yarış denemesi yaptığını sanmıyorum."

"İkinci antrenman seansı muhtemelen en çok yarış denemesinin yapıldığı yerdi ve dün bunu gerçekten yapamadık. Yani evet, herkes için zor olacak."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bence hızımız makuldü, son iki yarışa kıyasla iyi ya da kötü bir şey yoktu."

"Yarın yağmur yağarsa bu bizim avantajımıza olabilir ama yağacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

Piastri ayrıca, takım arkadaşı Norris'e de övgüler yağdırdı ve ondan çok fazla şey öğrendiğini söyledi.

"Lando kariyerinde şu ana kadar yüksek kalite bir pilot olarak kendini kanıtladı. Yani sadece onunla birlikte çalışırken bile bunu kesinlikle görebiliyorum."

"Araçtan ne istediğimiz konusunda çok benzer bir şekilde çalışıyoruz ki bu da takım için iyi bir şey. Lando'nun da söylediği gibi mühendislik açısından da bu onlara çok net bir yön veriyor."

"Ondan kesinlikle çok şey öğreniyorum. Bu sadece aracı nasıl süreceğim konusunda değil, aynı zamanda bilgi alma yöntemlerimiz, detaylara dikkat etmemiz ve bunun gibi konularda da. Bence her zaman denenecek ve geliştirilecek alanlar var."

F1, Bakü'deki yarışta hafta sonu formatında değişikliğe gitmeyi planladığını açıklamıştı. Ayrıca F1 CEO'su Stefano Domenicali, verdiği bir demeçte serbest antrenmanların azaltılmasını desteklediğini belirtmişti.

Oscar Piastri, McLaren, takes a selfie with a fan Fotoğraf: Jake Grant

Bu değişiklikler hakkında Piastri, "Bence daha fazla antrenman seansı olmaması hayatımı kesinlikle kolaylaştırmayacak. Ancak pist süresi açısından herkes için aynı, yani endişelenecek pek bir şey yok. Bence eğer bu planla devam ederlerse, bu muhtemelen daha iyi olur."

"Sprinte gelince, bence şu anki haliyle, aşağı yukarı aynı olan iki yarış varmış gibi görünüyor ve açıkçası şu anki haliyle kimse sprint yarışında çok fazla risk almak istemiyordu."

"Bence iki ayrı sıralama seansı olması eğlence için daha iyi olacak ve daha fazla risk alabileceksiniz." dedi.

Bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde yerel kahraman olarak yarışacak olan Piastri, önceki yıllara kıyasla kendisine çok daha fazla tezahürat yapıldığını ve bu durumdan mutlu olduğunu ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, hafta sonunun bu noktasında, geçen yıl muhtemelen şu anda olduğumdan daha yorgundum; bu da muhtemelen ekip için iyi bir işaret."

"Evden destek almak güzeldi. Q1'den sonra tartıya çıktığımda bile oldukça büyük bir tezahürat vardı, 16. sırada olsam da bu güzel bir şeydi. Yani güzel bir deneyim oldu. Sanırım geçen yıla kıyasla herkesten biraz daha fazla tezahürat var, bu çok güzel."