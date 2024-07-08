Piastri: "Yağmur başlayınca çift pit stop yapsaydık, kazanma şansımız olurdu"

Her iki McLaren pilotu da Britanya Grand Prix'sini bitirdikten sonra açıkça hayal kırıklığına uğramıştı çünkü potansiyel olarak yarışı kazanabilecek tempoda görünüyorlardı.

Yağmur yağmaya başladığında, Lando Norris ve Oscar Piastri önce Max Verstappen'in, ardından da Mercedes sürücülerinin önüne geçerek ilk iki sıraya yerleştiler.

Genel olarak dönüm noktası, 27. turda Norris'in geçiş lastikleri için ilk pit stop yapan pilot olması ve pistin çok ıslak olmasına rağmen Piastri'nin bir tur daha pistte tutulmasıydı.

İlk pit stoptan önce Piastri, Norris'in yaklaşık 0.6 saniye gerisindeydi ve arka arkaya yapılacak bir pit stopta pitte çok fazla vakit kaybedeceklerini düşünüyorlardı.

Fakat Mercedes bu riski almayı seçerken McLaren yapmadı.

Sonuç olarak Piastri, yarışı dördüncü bitirdi ve yarışın ardından Speedcafe'e şöyle dedi: "Yarış sırasında verilen bu karar bana göre olabilecek en zor seçimlerden birisi."

"Aralarında yarım saniye olan iki aracınız var ve zaten yağmur yağıyor. Bundan daha zor bir durum olduğunu düşünmüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kesinlikle analiz etmemiz gereken bazı şeyler var çünkü bence çift pit stop daha iyi bir karar olabilirdi ama hepimiz geriye dönüp baktığımızda neleri düzelteceğimizi görürüz."

"Sadece bu seçeneğin iyi olduğunu düşünmemizi sağlayacak herhangi bir bilgiye sahip olup olmadığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Eğer lider durumda olsaydım, pit stop yapma önceliğinin bende olacağını da biliyorum."

O turda nasıl hissettiği sorusuna Piastri, "Son birkaç virajda zaten çok zordu. Pite gelip ekranda Lando'nun beş saniye gerimde olduğunu gördüğümde, başımın ciddi şekilde belada olduğunu fark ettim."

"Bu yüzden yanlış bir karar verdiğimizi hemen anladım. Tabii ki o noktada çok sinirlenmiştim ama hâlâ yağmur yağdığını biliyordum."

"Pit stoptan birkaç tur sonra önümdeki araçların geçiş lastiklerinin en iyi durumda olmadığını fark ettim ve biraz iyimser oldum ama kısa süre sonra ben de diğerleriyle aynı duruma düştüm."

"Yarışın ilerleyen aşamalarında kuru zemin lastiğine geri döndüğümüzde, şans yakalayabileceğimi fark ettim. Bu yüzden hâlâ fırsatlar olacağını biliyordum. Hâlâ yarışı kazanmaya ve fırsatlarımı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyordum."

"Kısacası Çift pit stop yapmama kararının mantıklı olup olmadığını analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Araçlar arasında bu kadar küçük bir fark varken, çift pit stopla çok fazla zaman kaybedeceğiniz açık."

"Pist koşulları gittikçe zorlaşıyordu ve bunları doğru şekilde değerlendirmek çok zordu. Pit stop yaptığım turdan önce, asfaltın yarısı ıslaktı, ancak ondan sonra tüm pist bu hale geldi."

"Şimdi düşünüyorum da, eğer çift pit stop yapmış olsaydık, kazanma şansımız çok yüksek olurdu."