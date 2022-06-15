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Piastri, Williams ile yarışmaya bu yıl mı başlayacak?

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Oscar Piastri, 2023'te Latifi'nin yerini alarak Williams'a katılacak. Fakat bazı iddialara göre Kanadalı pilot, koltuğunu sezon bitmeden Avustralyalı sürücüye bırakabilir.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Piastri, Williams ile yarışmaya bu yıl mı başlayacak?
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Oscar Piastri'nin geleceği belli olmuş durumda. Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre 21 yaşındaki sürücü, Formula 1'e Williams ile adım atacak ve artık spordaki günleri sayılı olan Nicholas Latifi'nin yerini alacak.

Fakat nerede ve ne zaman olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor çünkü ortada iki olasılık var. Alpine'in genç sürücü programında yer alan ve bu yıl takımın yedek pilotluğuna getirilen Piastri, Fransız üreticinin desteğiyle Williams'a imza atmaya hazırlanıyor ve artık görüşmeler son aşamaya geldi.

Fakat Latifi, Formula 1'den daha erken bir noktada ayrılmayı seçerse, o zaman Piastri ilk yarışına bu yıl çıkabilir.

Bakü yarışının ardından Latifi'nin Montreal'de son yarışına katılacağı ve Formula 1 macerasına kendi ülkesinde son noktayı koyacağı söylentileri vardı ancak şu anda takımdan veya sürücü tarafından gelen herhangi bir doğrulama yok.

Latifi, Williams'a adım atarken ciddi sponsorlar getirmiş ve takımın bütçesine önemli bir katkıda bulunmuştu. Eğer sürücü, anlaşmayı erkenden feshetmeyi isterse, o zaman finansal tarafta bir karmaşa yaşanabilir.

Piastri, geçtiğimiz çarşamba günü Silverstone'a giderek 2021 Alpine aracıyla sürüş gerçekleştirmişti. Bir bakıma F1 öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine F1 Team arriva nel paddock

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine F1 Team arriva nel paddock

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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